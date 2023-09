Huitfeldt om jordskjelvtragedien i Marokko: – Trist å høre

– Det er trist å høre om det tragiske jordskjelvet som har krevd hundrevis av liv i Marokko. Tankene mine går til familiene som er rammet av denne tragedien, sier Huitfeldt i en uttalelse.

820 mennesker er hittil bekreftet omkommet i jordskjelvet som rammet et område i Atlasfjellene i Marokko sent fredag kveld. Det er også meldt om ødeleggelser i storbyen Marrakech, som er et populært reisemål.

UD opplyste lørdag formiddag til NTB at de ikke har informasjon som tilsier at norske borgere er alvorlig rammet av jordskjelvet. De ber nordmenn registrere seg i appen Reiseklar.

