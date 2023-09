Norsar bekrefter jordskjelv med styrke 3,4 utenfor Ålesund: – Stort til å være Norge

Jordskjelvvakta opplyser til NTB at de har fått flere henvendelser, og at folk har merket skjelvet godt på land.

– Vi kan bekrefte at det har vært et jordskjelv. Det er målt til styrke 3,4, og det er cirka 15 kilometer ut i havet. Det er ganske nærme Ålesund. Hvis vi ser globalt på det, er det ikke så stort. Men det er stort til å være et jordskjelv i Norge, sier seismolog Annie Jerkins ved Jordskjelvvakta.

Sannsynligvis ikke skader av jordskjelvet

Hun sier at de nå jobber med å kvalitetssikre styrken og hvor jordskjelvet nøyaktig har vært. Jerkins sier at det er vanskelig å si om jordskjelvet har ført til store skader.

– Men mest sannsynlig ikke, sier hun.

Det europeiske jordskjelvsenteret har meldt om et jordskjelv på styrke 4 som traff 51 kilometer ut i Norskehavet fra Ulsteinvik. Jerkins opplyser at de sitter på mer presise tall lokalt.

Trodde jordskjelvet var ras

Sunnmørsposten skriver at flere har ringt dem og fortalt om det mulige jordskjelvet.

– Først var det et kraftig smell, så var det risting etterpå. Det var så kraftig at vi sprang ut, men det var ingenting å se. Jeg tenkte kanskje det var ras, siden vi bor ved et fjell, sier Otto Sandvik i Sandvika mellom Tjørvåg og Moltustranda.

