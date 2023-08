Godkjenner pensum som sammenliger klimaaktivister med nazister

Floridas guvernør, Ron DeSantis, har tidligere kalt klimaendringene «venstreorienterte greier», ifølge The Guardian. Nå er staten den første som tillater å ta i bruk videoer som bagatelliserer klimaendringene i undervisningen.

Videoene, som blant annet sammenligner klimaaktivister med nazister og hevder at den nåværende globale oppvarmingen er en del av naturlige syklusen, vil være tillatt å vise i offentlige skoler for barn opp til 5. klasse.

Får ikke konsekvenser

Det er Prager University Foundation (PragerU) står bak videoene. På sin egen nettside skriver de at «PragerU tilbyr et gratis alternativ til den dominerende venstreorienterte ideologien innen kultur, media og utdanning».

Ifølge The Hill er videoene en del av en «supplerende læreplan». Det betyr at lærere kan vise PragerU-materiale i klassen uten frykt for konsekvenser, men ikke at de må.

Eksperter reagerer

I en av videoene skal det blant annet bli sagt «I motsetning til kull er energi fra vind og sol upålitelig, dyr og vanskelig å lagre».

Eksperter som har studert videoene advarer om at mange skolebarn risikerer å bli utsatt for en form for høyreorientert indoktrinering som har lite med virkeligheten å gjøre.

– Disse videoene retter seg mot svært unge og lettpåvirkelige barn med budskap om støtte til fossilt brensel og tvil om fornybare energiressurser. De prøver å skape neste generasjon tilhengere av fossilt brensel, sier Adrienne McCarthy, forsker ved Kansas State University.

Marissa Streit, administrerende direktør i PragerU, forklarer at målet med videoene er å vise alternative perspektiver som tar lærdom av historiske øyeblikk som førte til tragedier.

FNs generalsekretær António Guterres gikk nylig ut og ba alle land om å fase ut fossilt brensel for å unngå «klimakatastrofe».

– Man må starte med klimakrisens forurensede hjerte: fossilbrenselindustrien», skal han ha sagt ifølge FNs egne nettsider.

