Spesialetterforsker vil ha Trump for retten 2. januar neste år

Det går fram av rettsdokumenter som nylig er gjort kjent. Trump er tiltalt på fire punkter for å ha forsøkt å gjøre om på valgresultatet.

Spesialetterforsker Jack Smith uttalte da tiltalen ble kunngjort at stormingen av Kongressen ble drevet fram av Trumps løgner.

Datoen Smith ønsker for rettssaken er mindre enn to uker før de første stemmene skal avgis i det republikanske nominasjonsvalget, der Iowa er første delstat ut 15. januar.

Rask behandling

I rettsdokumentene kommer det fram at Smith ønsker en rask behandling av saken mot Trump, noe som legger grunnlaget for strid med Trumps advokater, som allerede har antydet at de vil dra ut prosessen.

Det er dommer Tanya Chutkan som bestemmer når saken skal for retten.

Trump har erklært seg ikke skyldig i tiltalen, som han hevder er politisk motivert. Ifølge tiltalen utnyttet Trump og hans hjelpere kaoset rundt stormingen av Kongressen 6. januar 2021 til å komme med usanne påstander om valgfusk og forsøke å få Kongressen til å utsette godkjenningen av valgresultatet.

Flere saker

Han er fra før også tiltalt i den såkalte hysjpenge-saken, som omhandler regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som sier de to hadde et utenomekteskapelig forhold.

I tillegg er han tiltalt i den såkalte dokumentsaken, som omhandler brudd på spionasjeloven. Trump anklages for å ulovlig ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus. Rettssakene i disse to sakene er berammet til henholdsvis mars og mai neste år.

Trump etterforskes også i delstaten Georgia for valgpåvirkning. En storjury har anbefalt at det tas ut tiltale mot flere personer, muligens også Trump. En eventuell tiltale er ventet i løpet av sommeren 2023.

