Pakistans eksstatsminister dømt for korrupsjon

Saken gjelder gaver Khan mottok da han var statsminister.

– Dommer Humayun Dilawar kunngjorde at det er bevist deltakelse i korrupte handlinger, het det i TV-sendingen om dommen. En talsperson for Khans parti bekrefter dommen på tre års fengsel og sier partiet har levert inn en anke til høyesterett.

Khan var ikke til stede i retten, der dommeren utstedte en arrestordre. Den tidligere statsministerens advokat sier Khan ble pågrepet av pakistansk politi hjemme i Lahore og skal føres til hovedstaden Islamabad.

I en forhåndsinnspilt video lagt ut på X/Twitter sier han at pågripelsen var ventet.

– Jeg har bare én oppfordring, ikke sitt hjemme i taushet. Dere må protestere fredelig, sier den tidligere cricketstjernen og statsministeren.

Juridiske eksperter har sagt at en dom i saken kan hindre 70 år gamle Khan i å stille i det nasjonale valget, som må holdes innen begynnelsen av november.

[ Dagen da skandalen slo ned i INP ]

Norskpakistaner kjøpt klokke av den tidligere presidenten

Dagsavisen har tidligere skrevet sak om at norskpakistaneren Umar Farooq Zahoor kjøpte en klokke av den tidligere pakistanske statsministeren Imran Khans betrodde familievenn Farah Khan, etter å ha betalt et heftig beløp på 2 millioner dollar (cirka 20 millioner norske kroner).

Zahoor er oppvokst i Oslo, men har bodd mange år i Dubai. I Norge er han fortsatt siktet og etterlyst for Nordea-bedrageriet.

Han er siktet for å ha svindlet i 2010 sammen med andre Block Watne-enken Randi Nilsen for over 63 millioner kroner, og politiet oppgir ham som bakmann for svindler på mer enn 111 millioner.

Den tidligere statsministeren Khan nekter å ha solgt klokken, men de har heller ikke svart på spørsmålet om hvordan forretningsmannen har endt opp med denne dyrebare klokken.

Klokken skal angivelig vært i «Toshakhana», som er en regjeringseid avdeling, der hovedformålet er å beholde gaver som mottas av parlamentsmedlemmer, ministre, utenrikssekretærer, presidenten og statsministeren.

Det var kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, som hadde gitt luksusklokken som gave til ekspresidenten Imran Khan.

[ «Kids in crime»-skaperen: –Bakgrunnen vår sitter i ryggmargen til oss alle ]

Vil levere den tilbake

Zahoor er ekstremt misfornøyd med hvordan historien har utspilt seg og angrer på hvordan bildet hans har blitt svekket av pakistanske medier.

Han sier at det er ingen tegn på at denne kontroversen om den dyrebare klokken vil ende snart, men Zahoor ønsker nå å gjøre det som trengs for å få slutt på denne kontroversen. Pakistan og Saudi-Arabia er kjent som gode allierte.

– Som pakistaner, og som et tegn på takknemlighet overfor Saudi-Arabia, hvis jeg får muligheten, vil jeg gjerne returnere denne klokken til dens rettmessige eier, slik at denne kontroversen tar slutt en gang for alle, foreslår han og legger til at hvis dette hjelper forholdet mellom Saudi-Arabia og Pakistan vil han foretrekke å gjøre nettopp det.

Det har vært en rekke påstander og motanklager mellom Pakistans regjering og Zahoor siden nyhetene om salget dukket opp i media. Til og med gamle saker som involverer Zahoors familietvister har blitt brakt fram.

– Hvis jeg hadde den minste anelse om at det å anskaffe noe så dyrebart ville føre til slik gjørmekasting, ville jeg ikke ha gjort dette i det hele tatt, sier Zahoor. Han understreker at han ikke har noen politisk agenda eller noen andre ambisjoner overhodet.

[ Høyre: – Støre lyver ]

[ Stormen gir seg før Øya-festivalen ]