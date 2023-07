Ekspert om universet: – Tror det finnes liv

– Det var ikke-menneskelig biologiske legemer, sa en tidligere amerikanske etterretningsansatt, David Grusch, under høring i den amerikanske kongressen denne uka.

Der hevdet han at mens han tjenestegjorde, ble han informert om statlige programmer knyttet til det som tidligere ble kalt UFO-er. Den vanlige betegnelsen i dag er «uidentifiserbare avvikende fenomener», UAP.

– Jeg tok valget, basert på de dataene jeg hadde, om å rapportere denne informasjonen til mine overordnede og flere andre generaler, og med det bli en varsler, sa han.

Verdens fascinasjon med «uidentifiserbare avvikende fenomener», har foregått gjennom tidene. Helt tilbake i 1952 la CIA en UFO-observasjon fra Kirkenes i arkivene sine. Rapporten ble frigjort 26 år senere, svartsladdet.

Ifølge Pål Brekke ved Norsk romsenter er veldig mange observasjoner gamle, og gjerne i USA.

– Hvorfor skal alle utenomjordiske komme til USA? lurer han på.

House Hearing Examines The National Security Implications Of Unidentified Anomalous Phenomena Den tidligere etterretningsansatte, David Grusch (midten), hevder Amerikanske myndigheter skjuler informasjon om «fartøyer med ikke-menneskelig opprinnelse». (DREW ANGERER/AFP)

Langt unna

Pål Brekke ved Norsk Romsenter er skeptisk til at det har vært andre vesener på jorden på grunn av avstandene til andre planeter. (Stig Jarnes)





Under høringen i kongressen hevdet David Grusch at amerikanske myndigheter skjuler informasjon om at USA er i besittelse av fartøyer som ikke er laget av mennesker. Programmene Grusch hevder at han ble informert om, skal ifølge ham ha blitt holdt skjult for Kongressen.

Grusch ble utfordret på detaljene i det han la fram, men nektet å svare og viste til at informasjonen er hemmeligstemplet. To offiserer fra USAs sjøforsvar møtte også i høringen, og de sa at de hadde vært vitne til UAP-er. Både det amerikanske forsvarsdepartementet og etaten AARO, som undersøker UAP-er, har sagt at de ikke har funnet beviser som bekrefter Gruschs påstander. Påstandene hans er tidligere framsatt i et intervju med nettstedet The Debrief.

Pål Brekke ved Norsk romsenter fulgte selv med på høringen i den amerikanske kongressen og synes både valget i å avholde en slik høring, men også at de lot flere komme til orde om hva de angivelig har observert, var interessant.

– Det var ikke så mye nytt som kom fram, poengterer han likevel.

Grusch mente også at USA har funnet ikke-menneskelig biologisk materiale på et angivelig romfartøy som skal ha krasjet.

At den amerikanske staten skal ha klart å holde utenomjordisk aktivitet skjult for verden, er Pål Brekke skeptisk til. Han forteller at det fleste land har radarsystemer som skal kunne plukke opp flygende objekter, og at det er rart ingen andre har observert noe.

– Det er usannsynlig at man skal klare å holde det hemmelig, mener han.

[ Skogbranner herjer: – Den eneste trygge løsningen ]

Finnes annet liv

Selv om Brekke er skeptisk til at den amerikanske staten sitter på utenomjordisk materie, tror han det finnes annet liv i universet.

– Liv finnes nok der ute i en eller annen form, sier han.

Han mener at det med så mange stjerner og så mange galakser hadde vært rart om jorda var den eneste planeten med liv. Han legger likevel ikke skjul på at det kan hende det har vært liv.

Egen galakse har forskerne ganske god oversikt over, så om det finnes annet liv må det komme fra planeter som er mange titalls tusen lysår unna, sier han. Det er også der komplikasjonene oppstår for fagsjefen. For når det vil ta flere tusen, om ikke millioner, år å komme seg til jorden, synes han det er spesielt at de utenomjordiske ikke skulle gitt fra seg noen livstegn.

– Veldig rart at de skal komme hit, tråkke ned litt gress og dra igjen, sier han og referer til de mye omtalte kornsirklene.

Flere mener at kornsirkler blir laget av utenomjordiske vesener, men som regel lages de av mennesker. Her er en kornsirkel laget i Tyskland i 2014. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/Afp)

Spørsmålet om menneskene er alene i universet, har vært et populært diskusjonstema lenge. Det finnes mang en konspirasjonsteori som bygger oppunder tanken om at romvesener har vært på jorden.

En av de største er nettopp kornsirklene som plutselig har oppstått på åkre rundt om i verden. Noen mener at de er budskap fra intelligent utenomjordisk liv. Kornsirkler har vært så sagnomsust at selv avdøde dronning Elizabeth II ba om å bli holdt informert om utviklingen da kornsirkler dukket opp i raskt tempo i England på 1990-tallet, ifølge Nettavisen.

Alle er ikke enige i at det er utenomjordiske skapninger som står for kornsirklene.

– Kornsirkler er enten narrestreker eller skapt av virvelvinder, uttalte den kjente fysikeren Stephen Hawking på 90-tallet, skriver Nettavisen.

Også Brekke forklarer at det er menneskeskapt.

– Det er stort sett folk som har tråkket ned gresset.

Revellers Descend On Nevada Desert For "Storm Area 51" Gathering «Alienstock» var et arrangement som kom i etterdønningen av det populære facebook arrangementet «Storm Area 51». «Alienstock» fant sted i Rachel, NEVADA i 2019. (MARIO TAMA/AFP)

Testet utenomjordisk teknologi

Area-51, det militærkontrollerte området i delstaten Nevada i USA, er gjerne synonymt med UAP-er. Basen, som er et testområde for fly, er verdens mest kjente sted knyttet til teorier og historier om romvesen. Og skal man tro på konspirasjonsteoriene befinner det seg ikke-jordiske romfartøy og utenomjordisk liv på området.

Anlegget ble faktisk benektet av amerikanske myndigheter i lang tid, fram til CIA innrømmet at anlegget eksisterte i 2013, ifølge New York Times. Og nei, det var ikke testing av utenomjordisk teknologi de innrømte. Aftenposten har skrevet at anlegget har blitt brukt til å bygge og teste hemmelige spionfly.

Det er også lyset fra de hemmelige flyene folk skal ha sett, ikke flygende tallerkener.

Konspirasjonsteoriene om at det holdes utenomjordisk teknologi, og muligens skapninger, på området er likevel høyst levende. I 2019 ble det laget et Facebook-arrangement for å storme området, hvor flere hundre tusen meldte seg på. Målet var å invadere en amerikansk militærbase og finne ut om myndighetene skjuler romvesener.

Mange brukte Rachel i Nevada som tilholdsted før den mye omtale stormingen av Area 51. (BRIDGET BENNETT/AFP)

Kan være naturlige fanomener

Uavhengig av om Gursch snakker sant eller ikke, er det likevel et faktum at UFO-er eksisterer. Da ikke som vi gjerne får dem servert i Sci-Fi-filmer i form av flygende tallerkener som kidnapper mennesker gjennom en lysende stråle.

Uidentifiserbare flygende objekter er nemlig nettopp det, uidentifiserbare flygende objekter.

Dette fotografiet viser sølvhvite flyvende objekter som fotografen Erich Kaiser så på vei ned fra fjellet Reichenstein i Østerrike 3. august 1954. (ERICH KAISER/Ap)

I senere tid har man har fått forståelse for at det kan være flere naturlige fenomener man ikke kjenner til i verden, forklarer Brekke. Et eksempel er Hessadalsfenomenet som flere trodde var UFO-er, men som man i 2007 muligens kunne fastslå at dreier seg om en brennende virvel av gass eller plasma, muligens med en fast kjerne. Det skal dreie seg om forbrenningsprosesser i lufta. Til tross for at deler av gåten er løst, vet forskere ennå ikke hva som lyser opp eller hvor lyset får «drivstoffet» sitt fra, skrives det på Wikipedia.

UFO, er nå kalt UAP, «uidentifiserbare avvikende fenomener», for å få med at det kan være et fenomen, ikke nødvendigvis et objekt.

– Folk ser jo ofte lysfenomener på himmelen, sier Brekke.

Norsk romsenter har en egen hjemmeside som gir svar på hva de fleste observasjonene kan være.

– 99 prosent av observasjonene folk har kan forklares med naturlige fenomener.

Om det skulle vært at romvesener har besøkt jorden, kan det være andre grunner til at de ikke har tatt kontakt.

– Det kan det hende de bare ikke er interessert i menneskene eller at de kommuniserer på en annen måte, sier Brekke.

[ Det «uverdige» livet er over: – Har aldri bodd så fint ]

[ − Mange har fast jobb flere måneder før studieslutt ]