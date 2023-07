Nyhetsbyrået AP inngår avtale med ChatGPT-selskap

– Avtalen innebærer at OpenAI lisensierer en del av APs tekstarkiv, mens AP vil benytte seg av OpenAIs teknologi og produktekspertise, heter det i en felles uttalelse fra de to partene.

Prisen på avtalen er ikke kjent.

OpenAI står bak den populære språkroboten ChatGPT, som kan brukes til å svare på spørsmål, skrive samtaler eller fullføre en tekst. For å få til det, må OpenAI og andre teknologiselskaper ha tilgang til enorme mengder tekst, som bøker, nyhetsartikler og samtaler fra sosiale medier.

Flere er bekymret for at programvare som ChatGPT kan brukes til å jukse eller spre usannheter. Teknologien har også utløst en debatt om hvorvidt nyhetsorganisasjoner eller andre bør kompenseres for skriftlig materiale som brukes til å «lære opp» KI-verktøyene.

– VI er glad for at OpenAI erkjenner at faktabasert, upartisk nyhetsinnehold er avgjørende for utviklingen av denne teknologien, og at de respekterer verdien av vår immaterielle eiendom, sier en talsperson for AP i en uttalelse.

