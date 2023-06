Ekspert om Frankrike-opptøyene: – Nesten som et herpesutbrudd

– Det er urovekkende at disse ungdommene kan gå til meningsløse angrep på samfunnet og felles goder, som når de ramponerer et busstopp. Det er ungdommer som drar nytte av situasjonen, ser misnøyen og raseriet og en anledning til å skape kaos, beskriver Franck Orban overfor Dagsavisen.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold.

En 17 år gammel gutt ble tirsdag skutt og drept av politiet i forbindelse med en trafikkontroll i Paris-forstaden Nanterre. Urolighetene begynte med en demonstrasjon foran politistasjonen i Nanterre og spredte seg til andre naboforsteder.

Nå pågår voldelige opptøyer i forsteder til flere franske byer, og preges av hærverk, vold, branner og angrep mot politistyrker.

Landets statsminister Élisabeth Borne sier fredag kveld at politiet vil ta i bruk pansrede kjøretøy for å slå ned opptøyene, ifølge NTB.

– Reiser helt legitime spørsmål

Franck Orban har som faglige interessefelt europeisk politikk, fransk politikk og kultur, populisme, ekstremisme, terrorisme og europeisk sikkerhet. Han forklarer opptøyene med at ungdom som har gitt opp venter på en gnist for å antenne.

– Dette har vi jo sett før i Frankrike. Denne gangen var det politidrapet på den unge gutten som utløste raseriet, og det går igjen over i ekstrem vold og ødeleggelse. Misnøyen som ligger under overflaten i deler av det franske samfunnet ulmer konstant. De mest ekstreme måtene det kommer til uttrykk på er nesten som et herpesutbrudd, som kommer med jevne mellomrom, beskriver Orban, og forklarer hva som stadig ulmer under overflaten:

Franck Orban (Per Ole Hagen/Høgskolen i Østfold )

– Det er en utbredt opplevelse av mistro og mistillit i en del av forstedene, hvor mange ungdommer ikke har funnet sin plass i samfunnet. De føler seg marginalisert, har ikke tillit til staten og har gitt opp, sier Frankrike-eksperten, som selv er født og oppvokst i Nice.

De samme ungdommene kan gå hjem til mor og far og se kabel-tv etter at de har herjet fra seg. — Franck Orban, Frankrike-ekspert og førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur og kultur

Han er opptatt av å få fram at det også er mange som protesterer fredelig mot forskjellsbehandlingen de opplever i en del forsteder.

– Og de fredelige demonstrantene reiser helt legitime spørsmål, fordi det er brukt masse penger på forstedene uten at det har løst problemene. Konsentrasjoner av like sosiale problemer blir værende. Og de menneskene i forstedene som etter hvert får penger nok eller tar utdanning, de forsvinner så raskt de kan, poengterer han.

En demonstrant i Bordeaux fredag holder en plakat hvor det står: "Hadde du en fin dag, pappa? – Ja, jeg drepte en gutt på din alder". (PHILIPPE LOPEZ/AFP)

– For å ha det gøy og skape kaos

Demonstrantene tilhører en egen kategori, mener Orban, og bråkmakerne en annen.

– Alt det andre, med opptøyer og vold, er et annet kapittel. Det er ikke noe politisk eller ideologisk innhold i det, men er bare for å ha det gøy og skape kaos.

– Gøy og moro?

– Det er de ungdommene som har gitt opp og som gjør opprør mot staten og samfunnet de ikke føler seg som en del av. Det virker veldig dramatisk når jeg sier det, men de samme ungdommene kan gå hjem til mor og far og se kabel-TV etter at de har herjet fra seg, forteller Orban, og legger til:

– Blant opprørerne er også folk fra kriminelle miljøer, som har et ønske om å holde politiet unna for å kunne drive sin kriminelle virksomhet uforstyrret.

– Fører det til flere permanent lovløse soner?

– Nei, det kommer an på flere ting, men samtidig: Hvis uroen varer for lenge, er det dårlig for businessen. Så dette vil gi seg etter to-tre uker, som det har gjort ved tidligere anledninger, mener han.

En annen tone fra toppen

Orban viser til at moren til den drepte gutten gikk ut og oppfordret folk til ikke å ty til vold, men delta i en fredelig protest.

– Det ønsket ble etterkommet ganske fort, blant annet som følge av at politimannen ble siktet etter kort tid. Regjeringen var også tidlig ute med å erkjenne at politiet hadde gjort en forferdelig tabbe og uttalte at den ikke ville gå forbi ustraffet. Det bidrar til at demonstrantene føler at de blir hørt, og viser i alle fall at det finnes en andel demonstranter som velger å tro at de er hørt – de som fredelig protesterer mot en konkret sak, forklarer Orban.

Frankrikes president Emmanuel Macron. (Geert Vanden Wijngaert/AP)

Bak misnøyen ligger også en lovendring fra 2017, ifølge Orban, som mange mener er grunnen til at den unge gutten ble drept av politimannen.

– Loven åpner for videre fullmakter for politiet til å bruke makt, men den åpner også for skumle tolkninger. Loven krever at politifolk er godt opplært for å kunne tolke lovteksten riktig. Hvis ikke kan det ende som nå: Hvis en politimann føler at en bilist vil stikke av og vil bli en fare for andre, så kan han skyte, eksemplifiserer Frankrike-eksperten.

Han roser president Macron for måten han møter problemene på – i motsetning til en av sine forgjengere.

– Sarkozy var kompromissløs og uinteressert i å løse problemene i forstedene. Macron fører en helt annen tone og legger til handling. Det vil få betydning. Han vil ikke nå ut til alle, men til flere, slutter Orban.

