Selbekk langer ut mot Støre: – Gir meg assosiasjoner til karikaturstriden

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte torsdag at han ser på det å brenne et flagg eller en hellig tekst som hatkriminalitet, ifølge Dagbladet, da han svarte på spørsmål under regjeringens halvårlige pressekonferanse i hagen tilknyttet statsministerboligen.

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i kristenavisa Dagen, er blant dem som reagerer sterkt.

– Med denne begrepsbruken står ikke Støre opp for ytringsfriheten vi har i Norge, sier Selbekk til Dagsavisen.

Under nevnte pressekonferanse spurte Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen om Støre ville sidestille brenning av Toraen eller Koranen med brenning av Pride-flagg, ifølge Dagbladet, som refererer Støres svar:

– La meg si det sånn: I forhold til norsk lov så er vel slik at ifølge ytringsfriheten er det ikke eksplisitt brudd på loven det å brenne et flagg eller en hellig tekst. Men jeg tar sterkt avstand fra det. Jeg ser på det som hatkriminalitet enten det skjer i Norge eller andre land.

Støre utdypet overfor Dagbladet:

– Det er domstolene som bestemmer juridisk hvilke ytringer som er innenfor eller utenfor loven. Men jeg tar avstand fra koranbrenning og den type handlinger. Det er min personlige mening, sa Støre, ifølge avisa.

Da ambassaden brant

Vebjørn Selbekk trekker opp historiske linjer for å understreke alvoret han mener ligger i statsministerens uttalelser og spesielt begrepet hatkriminalitet.

– Det Støre sier, gir meg assosiasjoner til karikaturstriden i 2005 og 2006, da han uttalte seg veldig uheldig. Det ser ikke ut som at Støre har lært, mener Selbekk.

Han sikter til saken som førte til opptøyer i muslimske land samt drapstrusler og drapsforsøk mot karikaturtegnere og aviser i tillegg til at den norske ambassaden i Damaskus ble angrepet og påtent.

Danske Jyllands-Posten hadde publisert karikaturtegninger av profeten Mohamed. Opptøyene og truslene publiseringen medførte, gjorde at flere vestlige aviser valgte å publisere de samme tegningene for å stå sammen med Jyllands-Posten og forsvare sentrale, demokratiske verdier som presse- og ytringsfrihet. Blant avisene var det kristenkonservative Magazinet, ledet av Selbekk, som selv måtte leve med drapstrusler og en rekke sikkerhetstiltak i mange år.

Daværende utenriksminister Støre ville ikke forsvare avisenes rett til å publisere tegningene, men forsøkte å roe gemyttene. Støre instruerte ambassadene i Midtøsten om hvordan de skulle beklage og tok altså på seg oppgaven å beklage publiseringene på vegne av redaktørstyrte aviser. I brevet til ambassadene skrev Støre blant annet, og navnga den norske publikasjonen:

«Karikaturtegningene i det kristne bladet Magazinet er ikke konstruktive for å bygge den nødvendige bro mellom mennesker med ulik religiøs og etnisk bakgrunn. De bidrar snarere til å skape mistillit og unødig konflikt.»

Vebjørn Selbekk mener det er all grunn til å rette pekefingeren mot statsministerens uttalelse om brenning av flagg og hellige skrifter. (Heiko Junge/NTB)

Etter angrepet på den norske ambassaden i Syrias hovedstad, uttalte Støre til arabiske TV-kanaler blant annet at det fantes «ekstremisme på begge sider».

Selbekk, som måtte gå i dekning, følte seg den gang dolket i ryggen av utenriksministeren. I dag mener han at samme mann, i kraft av å være statsminister, igjen sender ut et svært uheldig budskap.

– Jeg er veldig kritisk til det Støre sier. Jeg er heller ikke positiv til koranbrenning, men ser det ikke som hatkriminalitet. Jeg mener islam er en undertrykkende religion, som undertrykker kvinner, homofile og mennesker som ikke tilslutter seg samme tro. Mange vil kritisere det og har anledning til det i vårt lovverk. Med denne begrepsbruken står Støre ikke opp for ytringsfriheten vi har i Norge. Han er landets fremste folkevalgte, og det er selvsagt kritikkverdig at han betegner lovlige ytringer som kriminalitet, sier Selbekk til Dagsavisen.

Stortingsrepresentant: «Litt tåkete»

En annen som reagerer mot Støres uttalelse torsdag, er stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H), som skriver på Facebook:

«Vi har en statsminister og rådgivere som ikke ser ut til å forstå loven. Om koranbrenning er hatkrim så er det ulovlig», skriver Farahmand og har lagt ved en skjermdump fra politiets nettsider, hvor hatkriminalitet beskrives som straffbare handlinger.

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand gir Vebjørn Selbekk støtte i kritikken av statsminister Jonas Gahr Støres uttalelse. (Gorm Kallestad/NTB)

Farahmand viser i det samme innlegget til nettopp Støre-uttalelsene som rammet Selbekk i 2006:

«Det kan ikke både være tillatt og ulovlig samtidig. Dette er litt tåkete kan man si, og slike uttalelser skaper en usikkerhet hos deler av befolkning. La oss heller ikke glemme at dette er samme mann som kastet en norsk redaktør under bussen da karikaturstriden pågikk. Dessverre forventer jeg ikke stort mer», skriver Farahmand videre.

Vebjørn Selbekk vil fortsette å forsvare ytringsfriheten selv om også hans egen religion rammes.

– Mange er kritiske til islam, og det er mange grunner til det. Det er også lov å gi uttrykk for det. Folk har behov for å vise avsky mot religion, som det er blitt gjort mot kristendommen i mange år. Men når noen angriper kristendommen på samme måte, ved blasfemiske handlinger, er det aldri snakk om hatkriminalitet, påpeker Selbekk.

Støre svarer

Dagen-redaktøren mener at Støre heller burde rettet oppmerksomheten mot at Tyrkia ennå ikke har signalisert at de vil slippe Sverige inn i Nato, samtidig som de uttaler seg fiendtlig mot Sverige som følge av lovlige ytringer der, blant annet koranbrenning.

– De som fortjener kritikk er Tyrkia og Erdogan, som holder Sverige, vårt broderfolk, utenfor Nato i en tid der de søker til fellesskapet og trenger beskyttelse. Støre burde heller stått opp for Sverige og for ytringsfriheten, slutter Selbekk.

Statsminister Jonas Gahr Støre på torsdagens oppsummerende pressekonferanse før sommeren, i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien, hvor han kalte brenning av flagg og hellige skrifter for hatkriminalitet. Støre har overfor Dagsavisen torsdag kveld presisert at begrepsbruken var feil juridisk sett. (Geir Olsen/NPK)

Støre svarer torsdag kveld på kritikken via kommunikasjonsavdelingen ved Statsministerens kontor, og uttaler til Dagsavisen:

– La meg være helt tydelig på at jeg og regjeringen verner om ytringsfriheten. Den er helt grunnleggende. Så mener jeg, selv om det er lov, at koranbrenning er en hatefull handling, som jeg personlig tar avstand fra. Jeg ser at ordet hatkriminalitet har en viktig juridisk betydning, så derfor presiserer jeg dette nå, sier Støre, og legger til:

– Uavhengig av det, så mener jeg det er svært uheldig at prosessen med å få Sverige inn i Nato treneres. De burde vært medlem allerede, slår statsministeren fast.

