Hellas ber Europol om hjelp til granskning av migranttragedien

Fortsatt er det mange spørsmål rundt hva som egentlig førte til det som trolig er en av de verste skipsulykkene i Middelhavet i nyere tid.

Flere enn 500 mennesker fryktes å ha druknet da en fiskebåt full av migranter forliste utenfor Hellas onsdag. Kun 104 mennesker ble reddet i live, mens 78 er funnet døde.

Redningsarbeidet fortsatte lørdag, men håpet om å finne flere overlevende er lite.

Ifølge den greske kystvakten ble fiskebåten, som skal ha lagt ut fra Tobruk i Libya og var på vei til Italia, oppdaget av den italienske kystvakten tirsdag.

Et fly fra EUs grensestyrke Frontex tok kontakt med båten, og den greske kystvakten sier de tilbød assistanse, men at migrantene om bord angivelig nektet å ta imot hjelp. Det understøttes av et lasteskip som var i nærheten.

Norsk ekspert: Plikt til å hjelpe uansett

Men aktivister, migrasjonseksperter og flere fra greske opposisjonspartier sier at menneskene om bord i fiskebåten helt klart var i fare og flere ganger hadde bedt om hjelp i timene før forliset.

Ifølge internasjonal sjøfartslov har man plikt til å hjelpe folk i havsnød. Eksperter på maritim lovgivning påpeker at forholdene om bord i fiskebåten helt klart viste at den var i fare, og at en redningsoperasjon skulle ha blitt iverksatt uansett hva folk om bord kan ha sagt.

– Man hadde helt klart en plikt til å starte redningsprosedyrer, gitt den tilstanden båten var i, sier jussprofessor Erik Røsæg ved Universitetet i Oslo til nyhetsbyrået AP.

At personer om bord i skip nekter å ta imot hjelp, kan overprøves dersom situasjonen tilsier at det kan stå om liv, sier han.

Kapteinen og ni andre pågrepet

Båten kan ha hatt så mange som 750 menn, kvinner og barn om bord fra Syria, Egypt, Palestina og Pakistan.

Torsdag ble ni egyptere pågrepet og siktet for menneskesmugling, uaktsomt drap og organisert kriminalitet. En av dem var kapteinen på båten.

De ni mistenktes for å tilhøre en ring av menneskesmuglere som skal ha organisert opptil 18 farlige overfarter med overfylte migrantbåter fra Libya til Italia bare i løpet av de siste månedene, ifølge den greske kringkasteren ERT.

Greske myndigheter har nå bedt Europol om bistand i etterforskningen.

