Bak enhver tom skolepult til høsten står et kollektivt svik

Miriam Mardan, rådgiver i Røde Kors-telefonen (Røde Kors)

I løpet av 20 år har vi i Røde Kors-telefonen fått mange erfaringer med barn, unge og voksne som kontakter oss fordi de er redde for at de vil bli etterlatt i utlandet, eller allerede er etterlatt. For noen innebærer utenlandsoppholdet en fare for tvangsekteskap, vold eller kjønnslemlestelse. Og når de først har dratt så er det veldig lite norske myndigheter kan gjøre.

Nylig sendte regjeringen ut et beredskapsbrev om etterlatelse i utlandet til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere. Dette er en viktig anerkjennelse av en alvorlig utfordring som berører norske barn og unge.

Samtidig er vi redde for at det ikke er tilstrekkelig for å bevisstgjøre alle landets skoler, barnehager, voksenopplæringer, Nav-kontor, helsetjenester og oppfølgingstjenester om denne utfordringen som mange barn og unge står i. Vi mistenker at bak ethvert barn som ikke kommer hjem etter ferie, står det en eller flere voksne som kunne varslet. Da kreves det mer enn et brev.

Vi er bekymret for flere tomme skolepulter når høsten kommer – elever som skulle kommet hjem, eller barn som tas ut av barnehagen som ingen lenger hører noe fra. Dette er barn som får høre at de skal på ferie, for å så bli holdt igjen i utlandet, uten at de har blitt informert eller lyttet til om de protesterer. For barna innebærer dette plutselige relasjonsbrudd uten mulighet til å si farvel, en ny hverdag de aldri fikk muligheten til å forberede seg til, tap av forutsigbarhet og et enormt svik.

En kan spørre seg hvor mange voksne som i forkant av disse hendelsene har hørt noe mistenkelig, eller har gått med en uggen magefølelse, men som ikke agerte fordi de ikke turte eller ikke visste sikkert. Vi trenger alle stadige påminnere på vårt ansvar.

Vi mistenker at mange ufrivillige utenlandsopphold kunne vært unngått dersom naboen spurte en ekstra gang, en på skolen varslet barnevernet eller noen snakket med foreldrene. Selv om det spøkes med å bli sendt tilbake til hjemlandet på den lokale ungdomsklubben fordi man har gjort noe galt, så er dette et faktisk problem som har fatale følger for de som opplever det. Og vi har alle et kollektivt ansvar for å forhindre det. Et beredskapsbrev fra regjeringen er et sterkt signal på akkurat dette.

Barn og unge som etterlates i utlandet er sveket og alene. Men samtidig er de lojale mot og glad i foreldrene sine. Dermed blir det viktig at foreldrene ikke svartmales, men heller snakkes med og bevisstgjøres på hva det gjør med barn å oppleve relasjonsbrudd på denne måten. Da gjør vi terskelen lavere for at barn kan søke hjelp uten å føle at de er illojale mot foreldrene. Verken samfunnet eller barna selv er tjent med å lage et narrativ der noen foreldre eller land demoniseres – for bildet er sjeldent så svarthvitt.

Når barna har dratt fra Norge, er det for sent. Vi kan utrette så mye mer mens barna og familiene fortsatt befinner seg i landet. Så kjære lærer, ungdomsarbeider, saksbehandler, fotballtrener nå før sommerferien: Har du en mistanke, ta den på alvor – husk at vi alle har et ansvar og en meldeplikt.

Er du bekymret for at noen du kjenner skal bli etterlatt i utlandet?

Det finnes flere råd og veiledningstjenester du kan ta kontakt med:

Røde Kors-telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: En anonym hjelpetjeneste for mennesker som utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold på telefon, chat og ved fysisk oppmøte. Her kan både utsatte, nettverk og ansatte ta kontakt anonymt for råd og veiledning.

Telefon: 815 55 201 www.rodekorstelefonen.no

Kompetanseteamet om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Telefon: 478 090 50 www.bufdir.no/vold/aresrelatert/kompetanseteamet/

