Spiondømt amerikaner døde i fengsel

Hanssen ble regnet som en av spionene som har påført USA mest skade noensinne. I 2002 ble han dømt til livsvarig fengsel.

Mandag ble han funnet død på cella, 79 år gammel, ifølge fengselsmyndighetene. Han sonet livstidsdommen i et høysikkerhetsfengsel i delstaten Colorado. En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået AP at det antas at han døde av naturlige årsaker.

Da Hanssen ble avslørt, hadde han vært dobbeltagent i flere tiår. Han ga hemmelig opplysninger først til Sovjetunionen, og deretter til Russland.

Som belønning fikk han penger og diamanter. Han tilsto under rettssaken og unngikk derfor dødsstraff.

[ Biden: Danmark er en av våre beste allierte ]