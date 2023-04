To menn er dømt til 19 år i fengsel etter antikrigsaksjon

Mandag ble to menn i 20- og 30-årene dømt til 19 år i fengsel for å ha forsøkt å sette fyr på en administrasjonsbygning, skriver det russiske uavhengige nettstedet Meduza.

De to skal ha uttalt at de gjorde det i protest mot krigen i Ukraina.

Mennene skal ha kastet molotovcocktails inn i et vindu i en administrasjonsbygning i den russiske byen Bakal i oktober i fjor. Bygningen ble brukt som registreringskontor for militæret under mobiliseringen til krigen.

Dømt for terror

Ifølge Meduza og den russiske antikrigsaktivistgruppa Solidarity Zone var aksjonen av symbolsk art. Brannen skal ha ført til minimal skade, og ble slukket i løpet av kort tid av sikkerhetsvakten på stedet. De to mennene er imidlertid blitt dømt for terror.

De to dømte nekter ikke for at de kastet molotovcocktails, og skal ha uttrykt i retten at de ønsket å vise for resten av befolkningen i byen at de var imot mobiliseringen og krigen, og synliggjøre at det var uenighet om krigen i byen.

Nettstedet Meduza skriver at straffen de to fikk er den lengste dommen gitt hittil. Ifølge nettstedet mistenker aktivistene i Solidarity Zone at mennene straffes så hardt fordi de hadde yrker som tilsier at de bør være lojale mot myndighetene. Den ene var brannmann, og den andre en tidligere sjåfør i den russiske nasjonalgarden.

Sabotasje-dom i februar

I februar ble to russiske menn dømt for å ha planlagt sabotasje av landets militære, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået TASS.

De skal ha blitt pågrepet i mars i fjor, og ble dømt i år for å ha planlagt å ødelegge et togspor som et militært tog skulle passere i Belgorod-regionen nær den ukrainske grensa. De ble begge dømt til å sone 3,5 år i en straffekoloni, ifølge nyhetsbyrået.

– Sabotasje er en konstant fare for russiske myndigheter. De mangler legitimitet for krigen også blant egen befolkning, og da blir det fort en følge at de som ikke er motivert til å bli vervet til krigen saboterer, sa Tom Røseth til Dagsavisen i februar.

Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth.

Bombeaksjon i St. Petersburg

Søndag 2. april ble det utført en bombeaksjon mot en kafé i sentrum av St. Petersburg. Den Kreml-vennlige militærbloggeren Vladen Tatarskij ble drept, og russiske myndigheter hevder at Ukraina står bak, skriver NTB. 26 år gamle russiske Darja Trepova er arrestert, og siktet for terror.

Den russiske etterforskningskomiteen, som kun etterforsker store forbrytelser, uttalte at Trepova er siktet for å ha begått en dødelig terrorhandling på vegne av en organisert gruppe, og Ukraina.

Den organiserte gruppen mener de er regimekritikeren Aleksej Navalnyjs kampanjegruppe Anti-Corruption Fund.

Navanyj-gruppen selv hevder det er agenter fra den russiske etterretningstjenesten FSB som står bak drapet på krigsbloggeren. Opposisjonsaktivistene Ivan Zjdanov og Leonid Volkov, som begge lever i eksil i utlandet, mener anklagene er politisk motivert, skriver NTB.

Hevder Vesten står bak

– For russiske etterforskere er anklagen om at Navalnyj er involvert, praktisk fordi det betyr at han kan bli dømt til en maksimumsstraff for terror, sier Zjdanov.

Bomben eksploderte på kafeen Street Food Bar No. 1 i sentrum av St. Petersburg like etter klokka 18 søndag. En eksplosjon i sentrum av byen midt på lyse dagen ville kunne vært mulig om FSB sto bak, hevder Zhdanov.

– De trenger både en ytre fiende i Ukraina, men også en indre fiende i Russland, og for dem er dette Navalnyj-gruppen, sier han.

Sist uke uttalte Russlands president Vladimir Putin at han tror Vesten står bak.

– Det er grunn til å tro at tredjeland, vestlige etterretningstjenester, brukes til å gjennomføre sabotasje og terrorangrep, sa Putin til sikkerhetsrådet i Kreml onsdag.

Ukraina avviser at de har noe med saken å gjøre og sier bombeaksjonen var resultatet av en intern konflikt i Russland.

Russiske helsemyndigheter sier 40 personer ble skadd i eksplosjonen, hvorav 25 fremdeles var på innlagt på sykehus tirsdag.

Wagner-sjef kan ha vært mål

Likevel er det noen som sår tvil om det var Tatarskij som egentlig var målet for bombeaksjonen, skriver NTB.

Sjef for den beryktede leiesoldatgruppen Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, skulle angivelig også ha vært til stede på kafeen da bomben ble utløst, ifølge den danske avisen Politiken og det russiske uavhengige nettstedet Meduza. De henviser til påstander fra den russiske statsviteren Konstantin Dolgov.

Wagner-sjefen hadde selv en nær relasjon til Tatarskij og er den tidligere eieren av kafeen hvor bombeaksjonen fant sted, ifølge nettstedet Fontanka.

