Disney skrinlegger stort prosjekt i Florida etter konflikt med DeSantis

Beskjeden kommer mens det pågår en større rettstvist mellom Disney og Florida- guvernør Ron DeSantis.

I en epost til Disneys ansatte, som nyhetsbyrået Reuters har fått tak i, skriver Disney-parkenes øverste sjef, Josh D'amoro, at det har skjedd betydelige endringer siden planen først ble lansert i 2021, ikke minst når det gjelder ledelse og forretningsvilkår.

– Dette var ikke en lett avgjørelse å ta, men jeg mener det er den riktige, skriver han.

I 2021 utarbeidet Disney en plan om å flytte deler av virksomheten til et helt nytt anlegg i Lake Nona. Underholdningsgiganten regnet med å bruke hele 864 millioner dollar på prosjektet, ifølge Florida-avisen Orlando Sentinel.

Verdikonflikt

Men det siste året har DeSantis og Disney havnet i en åpen konflikt, noe som blant annet har ført til at DeSantis har opphevet Disneyworlds særstatus som distrikt med tilnærmet selvstyre.

Dette har skjedd etter at underholdningsgiganten har rettet skarp kritikk mot Floridas kontroversielle «Don't Say Gay»-loven, som forbyr skoler å undervise i seksualitet og kjønnsidentitet fra førskole til 3. trinn.

I slutten av april saksøkte Disney DeSantis fordi selskapet mener at de straffes av Floridas politiske ledelse etter å ha kritisert delstatens nye LGBTQ+-lover.

Etter dette har Florida gått til motsøksmål.

– Uønsket?

For en uke siden stilte Disneys toppsjef Bob Iger spørsmål ved om Florida i det hele tatt er interessert i at selskapet fortsetter å investere i delstaten.

I en telefonkonferanse med investorer viste han til at selskapet sysselsetter 75.000 personer i delstaten, at det er et trekkplaster for millioner av besøkende, og at det planlegger å investere 17 milliarder dollar for å utvide virksomheten de ti neste årene.

– Vil delstaten at vi investerer mer, ansetter flere folk og betaler mer i skatt, eller ikke? spurte han.

