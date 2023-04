DeSantis vil frata foreldre omsorgsrett for barn som mottar kjønnsskorrigerende behandling

Onsdag godkjente utdanningsrådet i Florida den republikanske guvernøren Ron DeSantis utvidelse av den såkalte «Don’t say gay»-loven, en nyhet som vakte harme og sterke reaksjoner i delstaten, skriver APNews. Godkjenningen kom på forespørsel fra DeSantis, som de siste to årene har ført det kritikere kaller en statlig «kulturkrig» med forbud mot blant annet kjønnsbekreftende behandling, covid-19-forebyggende tiltak og innskrenking av abortrettigheter.

Utvidelsen av loven forbyr lærerne å gi særskilt opplæring om kjønnsidentitet og seksuell orientering hvis ikke det er krav om det i statlige retningslinjer eller som en del den generelle helseundervisningen

Nå kommer det imidlertid fram at det, inne i forslaget, også ligger en bestemmelse som vil frata foreldre omsorgsrett for barn eller ungdom som mottar kjønnsbekreftende behandling, skriver The Independence.

– Dystopisk og grusomt

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, leder i Skeiv ungdom, reagerer kraftig på utviklingen i Florida. Bonsaksen er på seminar med organisasjonen hele helgen i forbindelse med Landsmøtet 2023, men svarer Dagsavisen i e-post.

– Konsekvensen av disse lovene er at transkjønnede barn blir tatt fra sine støttende foreldre og familier, og plassert i ikke-støttende familier. For å sikre sine transkjønnede barns trygghet må foreldrene enten flykte fra Florida, eller mishandle sitt barn ved å ikke anerkjenne deres kjønnsidentitet. Den psykiske belastningen dette har på både foreldre og barn er dramatisk, skriver Skeiv ungdom-lederen.

Disse bekymringene kommer på toppen av all annen uro i verden i dag, som barn og unge må takle i hverdagen.

– Unge i dag vokser opp med mye uro og frykt for blant annet klima og politikk, og det å se at dette skjer i USA, et land som ofte presenteres som et idealistisk sted å være, er både dystopisk og grusomt. Barn og unge frykter for framtiden sin, fordi det er ingen positive signaler, skriver Bonsaksen og minner om at en slik utvidelse av loven er et dramatisk brudd med barnekonvensjonen og barn og unges rett til liv, helse, omsorg og beskyttelse.

– Barnekonvensjonen er for så vidt en konvensjon USA ikke har ratifisert, avslutter Bonsaksen.

– En trussel mot menneskerettigheter

Også leder i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) Inge Alexander Gjestvang, fordømmer lovtillegget.

– Denne dramatiske utviklingen kommer på toppen av beslutningen om at Florida skal forby kjønnsbekreftende behandling til unge. Dette er i strid med FDA (Food and Drug Administration) og amerikansk grunnlov. WPATH (World Professional Association for Transgender Health, den største fagaktøren på feltet) har også vært ute og fordømt denne typen lovgivning, sier han.

– Det som skjer nå er både horribelt og inhumant, og vi er kjent med at lhbt-organisasjoner i USA utarbeider og deler kart over hvilke stater som er trygge. Flere stater har også over vedtatt «shield laws» som er ment til å beskytte transpersoner, deres behandlere og familier, samt hindre utlevering av informasjon og personer til stater med denne inhumane lovgivningen.

Gjestvang er nå bekymret for at utviklingen ser ut til å gå baklengs for enkelte befolkningsgrupper.

– Dette er en trussel mot helt sentrale menneskerettigheter, og et skummelt steg på veien mot forfølgelse og utradering. Dette må også sees i sammenheng med en global tilbakegang for kvinners og lhbt-personers rettigheter, mener han.

50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang. (Torstein Bøe/NTB)

– Fascistisk!

Blant dem som reagerer på ordlyden i lovforslaget, er også det tidligere parlamentsmedlemmet Carlos Guillermo Smith.

– Jeg kan ikke tro jeg skriver dette. En ny Florida-lov vil tillate domstolene å ta barn vekk fra foreldrene hvis de gir dem, eller står i fare for å gi dem, livreddende omsorg. Foreldrene vil bli anmeldt og kastet i fengsel. Dette er fascistisk, tvitret han.

Enten-eller-kamp

Mikael Scott Bjerkeli er seniorrådgiver i Harry Benjamin Ressurssenter, en pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som har utfordringer knyttet til kjønn og kjønnsidentitet. Han sier at han ikke kjenner denne spesifikke saken godt nok til å kommentere den spesielt. Men på generelt grunnlag, kommenterer han at det er mye som skjer i USA når det kommer til kjønnsspørsmål, ikke bare i Florida.

– I Minnesota er det lagt fram et forslag om å frata foreldrene omsorgen dersom de ikke bekrefter til behandling. Så for meg fremstår det som en enten-eller-kamp, mes det egentlig burde jobbe for å bygge mer kunnskap gjennom forskning. Da vil man også kunne gi behandling på et tryggere faglig grunnlag, sier Bjerkeli til Dagsavisen.

Mikael Scott Bjerkeli ble født som jente, og lever i dag som mann. Han mener debatten om kjønn og kjønnsskifte hemmes av at folk blir tolket i verste mening.

«Don’t say gay»-loven

I fjor ble det forbudt å undervise i seksualitet og kjønnsidentitet fra førskole til 3. trinn, en lov som kalles «Don’t Say Gay» blant kritikerne.

Loven forbyr lærere i Florida å undervise om kjønnsidentitet og seksuell orientering i klasserommene, og skal fra mai i år gjelde alle trinn.

Loven er innført av Florida-guvernør Ron DeSantis, som er Republikanernes potensielle nye presidentkandidat.

Utvidelsen av loven forbyr lærerne å gi særskilt opplæring om kjønnsidentitet og seksuell orientering hvis ikke det er krav om det i statlige retningslinjer eller som en del den generelle helseundervisningen. Elever kan da velge ikke å delta i de timene.

Fra før har loven vært gjeldende opp til fjerde klasse.

