Keilin var 12 år første gang noen spredte bilder av henne

– Jeg tror ikke jeg sa det til noen. Det var bare så utrolig skamfullt at dette bildet hadde blitt delt og jeg var redd for å få kjeft av mamma. Jeg trakk meg bare emosjonelt bort fra det, noe som egentlig er rart for det var jo ikke min feil. Det vet jeg nå.

Keilin Kristine Nilsen var tolv år første gang hun opplevde å få et bilde spredt på nett uten samtykke. Hun var iført en shorts og sports-BH. Bildet ble tatt uten at hun visste om det. Nilsen forteller at det ble delt i en gruppe med mange medlemmer fra hjemstedet hennes. De kalte henne «hore» og «løs», forteller hun.

Nå nylig – ti år senere – opplevde hun nok en gang at bildene hennes kom på avveie. Denne gangen ble de lastet opp på meldingsappen Telegram, i et forum med mange tusen medlemmer.

– Det dukket opp bilder i chatten som jeg hadde lastet opp noen timer før på OnlyFans-kontoen min. Det ble fort ubehagelig. Jeg innså at det var noen som satt i sanntid og lekket bildene mine, noe som var veldig sårt, sier Nilsen til Dagsavisen.

Flere av bildene er det hun selv beskriver som «nude-art», og er hentet fra OnlyFans-kontoen hennes. Nilsen har drevet med OnlyFans i to år, en tjeneste hvor abonnenter betaler for å se innholdet til skaperne. Siden assosieres gjerne med eksplisitt innhold.

– Jeg tror at det som skjedde for ti år siden har formet meg veldig. En av grunnene til at jeg begynte med OnlyFans var for å ta eierskap over min egen seksualitet og frigjøre meg fra de stemplene som fulgte meg etter at det første bildet ble delt. Jeg ble kalt for «løs» og «hore» for å trene i shorts og sports-BH en varm sommerdag, liksom.

Svært alvorlig

I 2022 fikk Kripos inn rundt 10.000 tips som involverer en form for bildedeling med seksuelt innhold av barn og unge. Dette gjelder alt fra uønskede «dick-pics» til nakenbilder som deles uten samtykke, og videoer med grovt overgrepsmateriale.

– Å få seksuelt innhold delt av seg selv på nett kan blant annet føre til psykologiske, fysiske og atferdsmessige konsekvenser, forteller forsker Per Moum Hellevik.

Hellevik har blant annet forsket på digitale seksuelle overgrep og krenkelser mot barn og unge.

Kompetanseområdene til forsker Per Moum Hellevik, er radikalisering og voldelig ekstremisme, samt vold og overgrep via bruk av digitale medier. (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

Det kan føre til depresjon, vektoppgang og rus- og alkoholproblemer i etterkant. Flere menn opplever også seksuelle vansker, og kvinner utvikler gjerne negative følelser mot menn, forklarer Hellevik.

– Det kan føre til økt mistillit mot andre, utestengelse og mobbing, sier han.

Den uønskede bildedelingen kan også påvirke evnen til å jobbe eller studere, og skape problemer om man skal søke jobb, forklarer forskeren.

– Hvor alvorlig er det egentlig å få delt nakenbilder av seg selv uten samtykke?

– Når forskningen viser at folk kan få selvmordstanker, angst og depresjoner, er dette svært alvorlig, sier han.

Den siste Barn og medier-undersøkelsen viser at nær halvparten av jentene i 13-14-årsalderen har blitt spurt om å sende nakenbilder av seg selv til andre.

Fire av ti har mottatt nakenbilder fra andre. Langt færre av guttene på samme alder har blitt spurt om å dele nakenbilder.

Digitale forum

Torsdag forrige uke meldte NTB at tre personer hadde blitt pågrepet og siktet i forbindelse med deling av seksualiserende bilder av personer uten samtykke.

Bildene har, ifølge politiet, vært delt i den krypterte meldingsappen Telegram. Appen gjør det mulig å opprette private chatter med flere tusen medlemmer. Det er i forbindelse med denne appen at Keilin Kristine Nilsen fikk sine bilder lekket.

I forrige uke snakket VG med en 17 år gammel jente som fikk bildene sine spredt på det digitale forumet. Hun skal ha sendt bilder i en alder av 14 år til en hun stolte på. Tre år senere ble bildene delt.

– Jeg sitter her nå kjemperedd og stresset for hva som vil skje, sier hun til avisen.

Forrige ukes episode av NRKs «Norske beefer», tar også opp deling av seksualiserende bilder uten samtykke. Politioverbetjent Tone Jeanette Gulsvik, jobber i Kripos sin seksjon for nettrelaterte overgrep. Hvis du er usikker på hva som er greit, anbefaler hun denne tommelfingerregelen:

– Hvis det var du som var på bildet eller videoen, ville du syntes at det var greit at det ble delt?

---

Straffeloven om deling av nakenbilder

Paragrafene er forenklet og hentet fra etisk-hacker Mia Sofie Landsem sin nettside.

Paragraf 305 og paragraf 298: Det er ikke lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år, eller noen eldre uten samtykke.

Paragraf 311: Det er som utgangspunkt straffbart å TA, HA eller DELE VIDERE nakenbilder og film av noen under 18 år. Man blir ikke straffet for å ta et nakenbilde av seg selv, men av andre. Dette gjelder uansett om man har samtykke eller ikke! Unntaksvis kan straffen falle bort dersom man har et nakenbilde av noen som syns det er greit at man har bildet (for eksempel kjæresten din), gitt at dere er på omtrent samme alder og har samtykket. Det er uansett ulovlig å dele bildet videre.

Paragraf 267A og B Grov Deling/Deling av krenkende bilder/Nakenbilder. Det er ikke lov å spre krenkende bilder eller videoer av andre. Denne loven gjelder de over 18 år.

Barn under 15 år kan bli tatt inn til bekymringssamtale hos politiet, få merknad på rullebladet eller få inndratt mobiltelefon (Kripos).

---

Yrkesrisiko

Det var en venninne, som også har OnlyFans-konto, som gjorde Keilin Kristine Nilsen oppmerksom på at bildene hennes var blitt lekket på Telegram.

– Det var ubehagelig på et vis, for jeg har et veldig fortrolig forhold til de inne på OnlyFans-kontoen min. Jeg begynte å lure på hvem jeg ikke kunne stole på.

Likevel opplever Nilsen at hun er bedre rustet til å takle situasjonen i dag enn for ti år siden.

– Nå har jeg verktøy til å håndtere det, og jeg er en voksen dame som er relativ trygg i meg selv. Jeg har også gode mennesker rundt meg som jeg kan prate om det. Samtidig er jeg klar over at det er en viss yrkesrisiko med å ha OnlyFans og eksponere seg slikt på internett. Men det er uansett ikke greit.

Den samme innsikten satt hun ikke med i en alder av tolv år. Det gjør antakeligvis heller ikke mange av de andre som har fått private bilder delt uten samtykke, spesielt barn. Nilsen, som selv har følt anstrengelsen på kroppen i ung alder, har stor sympati overfor ofrene.

– Hele verden min raste sammen. Jeg syntes det var så ubehagelig, forteller hun.

Lignende innhold blir også delt på andre nettsteder. I utvalgte tråder på nettforumet Reddit, blir det spurt etter eksplisitte bilder av kjendiser og OnlyFans-brukere. Det blir også lagt ut innlegg hvor det spørres etter bilder av jenter i ulike aldersgrupper, eller etter fullt navn.

– Loven er teknologiuavhengig. Er det straffbart å gjøre i det virkelige liv, er det altså det på nett også, sier Gulsvik fra Kripos.

Be om hjelp

Antall tips til Kripos som involverer deling av bilder som seksualiserer barn og unge har holdt seg stabilt. Men Gulsvik forteller at de har sett en økning i meldte saker fra amerikanske tjenestetilbydere som Snapchat, Google og Discord.

Hellevik forteller at deling av bilder gjerne kan være en del av en intim relasjon. Han mener derfor at det er viktig å ikke legge skyld og skam på unge som tar nakenbilder. Han synes heller det er viktig å klargjøre risikoen, og skape trygge rammer for barn og unge slik at de tør å si ifra hvis noen overskrider grensene deres.

– Det er ikke «sextingen» som er negativt, men heller at innholdet spres eller bildene blir brukt til å presse personen. Med andre ord er det den misbrukende atferden knyttet til bildedelingen som er negativ, sier Hellevik.

Hellevik og Gulsvik mener foreldre mye tidligere må snakke om hva som er akseptabelt og ikke på nett. Gulsvik mener også at det er viktig å justere innstillingene på mobil og iPad når barn får tilgang til teknologi så tidlig.

– Det er ikke valgfag å bidra til at barn ikke blir utsatt for seksuell krenkelse, sier hun.

Og legger til:

– Selv om vi sier «ikke del nakenbilder av deg selv», så må vi samtidig si at «hvis det skjer, så skal vi hjelpe deg», avslutter Gulsvik.





---

Tips fra Kripos:

Be om hjelp hvis du opplever noe ubehagelig.

Rapporter til tjenesten hvor du får tilsendt eller ser innholdet.

Hvis et barn kommer til deg, ikke bagatelliser. Vær en trygg person.

Kontakt politiets nettpatrulje på Messenger eller Instagram, hvis du tror at du har blitt utsatt for noe ulovlig.

---