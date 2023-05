Eksperter om Trumps overgrepsdom: Vil neppe påvirke presidentkampanjen

Tirsdag kveld ble det kjent at Donald Trump er kjent skyldig i seksuelt overgrep og æreskrenkelser mot E. Jean Carroll, som følge av et sivilt søksmål mot den tidligere presidenten.

Han dømmes til å betale 52 millioner kroner i oppreisning, skriver NTB.

Eirik Løkke, rådgiver i Civita og USA-ekspert. (CF-WESENBERG)

Erik Løkke, USA-ekspert og Civita-rådgiver, sier til Dagsavisen at kjennelsen åpenbart ikke er en fordel for Trump, men at den trolig vil ha liten eller ingen effekt på presidentkampanjen hans.

– De aller fleste amerikanske velgere har gjort seg opp sin mening om Trump. Jeg tror ikke noen forandrer mening fordi en jury i New York har sagt sin. Etter den Access Hollywood-tapen som kom i 2016, ble det klart hvilken person Trump er, og de synspunktene står nok fast hos mange, sier han, og viser til den infamøse videoen der Trump sier man som stjerne kan gjøre «hva man vil» mot kvinner.

Trump har anket kjennelsen, og kaller den for en skam. Hvis dommen faktisk får noe å si, tror Løkke det i så fall vil kunne gi Trump et økonomisk plaster på såret fra sine velgere.

– Kanskje vil han samle inn penger ved å si til støttespillerne at han trenger det, for «se hvor stygge de er der, i den demokratiske domstolen», og det kan det nok hende han lykkes litt med.

– Trump er Trump

Trump står foran flere rettslige utfordringer, blant annet en straffesak knyttet til utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels.

Han etterforskes også for forsøk på å avvise valgresultatet i 2020, og for å ha vært involvert da tilhengere stormet Kongressen 6. januar 2021.

Disse er nok mer presserende for teamet rundt Trump akkurat nå, sier Hilmar Mjelde, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, i en sms til Dagsavisen.

Statsviter Hilmar Mjelde tror Trumps advokater er mest opptatt av de andre sakene han etterforskes for. (Høgskolen på Vestlandet)

– Det er jo i utgangspunktet knusende og en forferdelig dag for Trump. Samtidig er nok advokatene mer bekymret for de øvrige sakene han fortsatt er under etterforskning for, fordi de kan få langt større og mer alvorlige konsekvenser for Trump rent juridisk.

Mjelde tror det har mye å si at dagens kjennelse mot Trump kom i en sivil sak og ikke i en straffesak.

– Bevisbyrden er lavere, og det stod om oppreisning og erstatning for Carroll. Da vil saken heller ikke ha de samme politiske konsekvensene, i alle fall ikke i seg selv. Saken vil ikke bli tatt like alvorlig i offentligheten.

Som Løkke tror heller ikke Mjelde at saken vil bli avgjørende for hans sjanser til å bli nominert som presidentkandidat i 2024.

– Trump er Trump, vi er inne i en annen tidsalder i amerikansk politikk, og velgerne brydde seg ikke om lignende Trump-skandaler i 2016.

