Biden mot Trump eller DeSantis: Dette sier tallene

Joe Biden bekreftet nylig at han har tenkt å stille til gjenvalg når ny president skal velges i 2024, men den formelle kunngjøringen er ikke kommet ennå.

– Vi kunngjør det ganske snart. Men turen hit har styrket min optimisme om hva som kan gjøres. Jeg har sagt at planen er å stille, sa Biden på slutten av en reise til Irland i forrige uke.

Nå intensiveres forberedelsene til den endelige avgjørelsen, skriver The New York Times: En rekke møter holdes nå bak lukkede dører mellom medarbeidere i Det hvite hus, strateger i det demokratiske partiet og eksterne rådgivere. De skal avgjøre når og hvordan Biden skal kunngjøre sin 2024-valgkamp.

Gjør det best hos de yngste

Samtidig ventes en kunngjøring også fra Florida-guvernør Ron DeSantis på republikansk side innen få uker. Fra før av har som kjent ekspresident Donald Trump varslet at han prøver seg igjen. Det kan også fremdeles komme mange andre kandidater, men disse er de mest fremtredende.

Men hva tenker velgerne om en mulig kamp mellom Biden og en av de to republikanerne? En måling nylig viser at et løp mellom både Biden og Trump og Biden og DeSantis er temmelig jevnt. Når Biden stilles opp mot Trump får Biden 48 prosent av stemmene og Trump 46 prosent, ifølge en måling fra Quinnipiac-universitetet. Når Biden stilles opp mot DeSantis, får Biden 46 prosent og DeSantis 48 prosent. Slike målinger vil ikke nødvendigvis reflektere et mulig valgresultat, siden valg i USA som kjent avgjøres ut fra resultatene i hver enkelt delstat - men målingene sier noe om stemningen.

Slik gjør de tre mulige kandidatene det hos ulike aldersgrupper:

80 år gamle Biden, som vil være nesten 82 ved neste presidentvalg, slår både Trump og DeSantis blant de aller yngste, nemlig aldersgruppen 18–34 år: I et race mot Trump får Biden 56 prosent blant de yngste, og Trump 38 prosent. I et race mot DeSantis får Biden 55 prosent og DeSantis 38 prosent blant de yngste - selv om DeSantis (44) er betydelig yngre enn Biden.

I et race mot Trump slår Biden Trump også i den aller eldste velgergruppen, velgere over 65 år – mens Trump slår Biden i de to mellomste aldersgruppene.

I et race mot DeSantis vinner Biden kun hos de yngste. Blant de tre andre aldersgruppene får DeSantis mer støtte enn Biden.

Dårlige målinger

Både Biden og Trump har én ting til felles: Dårlige personlige målinger, skriver Politico. Bare 43 prosent sier de er fornøyd med Biden som president, ifølge tall fra FiveThirtyEight.

Men det er ikke unikt med så dårlige tall for en president på dette tidspunktet i første periode, viser tall fra Politico: Barack Obama hadde det samme på dette tidspunktet i første periode. Han ble gjenvalgt. Republikanske Ronald Reagan hadde 41 prosent og ble gjenvalgt.

Bill Clinton hadde 46 prosent, og ble gjenvalgt. Donald Trump hadde 42 prosent på samme tidspunkt som president, men ble ikke gjenvalgt. Det ble heller ikke demokratiske Jimmy Carter, som hadde 40 prosent oppslutning på dette tidspunktet.

Det er uklart når Biden vil kunngjøre at han stiller igjen. En mulighet som blir diskutert kan være en kunngjøring 25. april, ifølge The New York Times. Da vil det være fire år siden Biden kunngjorde at han stilte forrige gang. Men Biden har ikke dårlig tid – det er ingen klare utfordrere til ham på demokratisk side.

– Det er ingen umiddelbart hast. Presidenten har luksusen av å kunne bestemme selv når han vil kunngjøre dette, sier Kate Bedingfield, som nylig var kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, til avisen.

