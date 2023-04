Biden vant mange unge sist - dette sier de nå

Når Joe Biden som snart 82-åring stiller til valg om halvannet år, er velgerne som er hele 60 år yngre enn ham viktige å sikre seg.

Nettopp alderen til Biden har vært et av de viktigste ankepunktene mot at han tar en ny runde, som han tirsdag i en video kunngjorde at han vil gjøre. 80 år gamle Biden vil være 86 etter endt periode. Han var allerede ved forrige innsettelse den eldste presidenten til å innta Det hvite hus.

Men hva tenker de unge om Bidens presidentskap? Her er noen indikasjoner.

Støtten har sunket

Da Biden vant presidentvalget i 2020, stemte hele 61 prosent av de unge mellom 18 og 29 for han, mens bare 36 prosent i den samme aldersgruppen stemte for Trump, ifølge en analyse fra CIRCLE. Det var flere unge som stemte på Biden enn som stemte på Hillary Clinton i 2016. Særlig var ikke-hvite unge velgere viktige i avgjørende kretser i 2020.

Men støtten fra velgere mellom 18 og 29 år har sunket det siste året, ifølge en undersøkelse fra Harvard Kennedy School Institute of Politics, skriver The Washington Post. Bare 36 prosent i denne gruppen syns Biden har gjort det bra som president, og det er ned fra 39 prosent i fjor høst og 41 prosent for ett år siden.

De er særlig misfornøyd med Bidens innsats mot inflasjon og våpenvold, ifølge meningsmålingen.

– Et flertall av nesten hver undergruppe av unge amerikanere synes landet er på feil vei, og nesten like mange sier at de er engstelige og deprimerte, sier John Della Volpe, direktør for meningsmålinger ved Institute of Politics.

– Bekymringer rundt våpenvold og masseskytinger, å miste rettigheter man har hatt lenge, og en urolig økonomisk fremtid varsler om trøbbel for nesten alle folkevalgte akkurat nå, og særlig for presidenten, sier han, ifølge avisen.

Klimabråk

Samtidig har Biden igangsatt et klimaløft med sin enorme skattepakke Inflation Reduction Act, hvor 370 milliarder dollar skal gå til å subsidiere grønn industriutvikling i USA, blant annet en kjempesatsing på elbiler. Klima er et av de viktigste temaene for unge velgere.

Men mange unge velgere som er opptatt av klima er nå oppbrakt over Bidens beslutning i forrige måned om å gi sin godkjennelse til oljeboringsprosjektet Willow i Alaska. Det er absolutt ikke sikkert at disse velgerne vil hjelpe ham å bli gjenvalgt i 2024, skriver The New York Times.

Oljegiganten ConocoPhillips får bore etter olje tre steder nordvest i Alaska. Tilhengere av prosjektet mener det vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser og gjøre USA mindre avhengig av importert olje. Miljøaktivister mener på sin side at klimakrisen ikke gir rom for utbygging av flere store oljefelt. I tillegg hevder de at Biden nå bryter sitt valgløfte om ikke å godkjenne flere nye oljeprosjekter på føderal, statlig grunn. Biden har derimot satt foten ned for oljeboring i flere andre områder i Alaska og Nordishavet.

– Unge velgere ser fremtiden bli kastet ut gjennom vinduet. Vi trenger at Biden må stå opp mot denne industrien, ellers er det ikke så mye å håpe på for oss, sier klimaaktivist Alex Haraus (25) til The New York Times.

Om lag 62 prosent av unge velgere ønsker at fossil energi blir utfaset fullstendig, ifølge en undersøkelse fra Pew Research Center.

Faren for Biden i 2024 er at den store klimainnsatsen gjennom skatte- og klimapakken overskygges av Willow-saken og får unge velgere til å avstå fra å stemme på ham, mener enkelte.

Slår Trump og DeSantis

Biden har likevel en fordel: I møte med republikanerne Donald Trump og Ron DeSantis er Biden langt å foretrekke for unge velgere, ifølge målinger. Det å ikke være republikaner, hjelper rett og slett stort når man skal sanke unge stemmer.

Som Dagsavisen skrev nylig, viser en måling at et løp mellom både Biden og Trump og Biden og DeSantis er temmelig jevnt når man ser på alle velgere. Slike målinger vil ikke nødvendigvis reflektere et mulig valgresultat, siden valg i USA som kjent avgjøres ut fra resultatene i hver enkelt delstat – men målingene sier noe om stemningen.

Men når man ser på de yngste velgerne, mellom 18–34 år, blir løpet langt mindre jevnt – uansett hvem av de to Biden møter:

Biden slår både Trump og DeSantis blant de aller yngste.

I et race mot Trump får Biden 56 prosent blant de yngste, og Trump 38 prosent.

I et race mot DeSantis får Biden 55 prosent og DeSantis 38 prosent blant de yngste – selv om DeSantis (44) er betydelig yngre enn Biden.

I et race mot Trump slår Biden Trump også i den aller eldste velgergruppen, velgere over 65 år – mens Trump slår Biden i de to mellomste aldersgruppene.

I et race mot DeSantis vinner Biden kun hos de yngste. Blant de tre andre aldersgruppene får DeSantis mer støtte enn Biden.

Mener det motsatte

Også når man ser på unge velgeres vurdering av de to partiene i Kongressen, kommer Demokratene desidert best ut. 39 prosent av dem er fornøyd med Demokratenes jobb der, mens kun 29 prosent er fornøyd med Republikanerne.

Republikanernes standpunkt på saker er rett og slett ofte det motsatte av hva unge velgere mener, og mange av sakene er viktige for unge velgere. Det gjelder for eksempel abortspørsmålet, klima, våpenkontroll og systemisk rasisme.

John Della Volpe ved Institute of Politics har lenge fulgt meningene til såkalte «millennials» (generasjonen født fra starten av 1980-årene til midten av 1990-årene) og generasjon Z (født fra midten av 1990-årene til begynnelsen av 2010-årene).

– Utfordringen for Republikanerne er at MAGA-verdiene de har nå er ute av takt, for å si det mildt, med verdiene disse to generasjonene har, sier Volpe til Politico.

MAGA er Trumps slagord og står for Make America Great Again.

Ifølge en undersøkelse vil et stort flertall av millenniumsgenerasjonen og generasjon Z ikke stemme for en presidentkandidat som har andre synspunkt enn dem på abort, våpensikkerhet, klima, systemrasisme og stormingen av Kongressen i 2021.

