Norske Per skal protestere mot monarkiet i London

LONDON (Dagsavisen): – Det er viktig å demonstrere mot at monarkiet skal være en selvfølge. Her er faktisk motstanden større enn i Norge, sier Per Kristian Hansen.

Han er nestleder i organisasjonen «Norge som republikk» og styremedlem i den europeiske alliansen av republikkbevegelser, EARM.

Dagsavisen møter ham på puben Horse & Guardsman midt i London sentrum. Her møter han andre republikktilhengere, både fra Storbritannia, Sverige og Nederland.

De skal alle delta på demonstrasjonene mot monarki lørdag på Trafalgar Square, bare et steinkast unna denne puben. Det skal foregå samtidig med kroningen, like ved prosesjonen som skal gå fra Buckingham Palace til Westminster Abbey.

Norske Per Kristian Hansen på pub i London (t.v.) sammen med Graham Smith, leder for britiske Republic, Magnus Simonsson fra den svenske Republikanska Föreningen og Ben Clinton fra britiske Republic. (Åsne Gullikstad)

– Jeg tror det britiske monarkiet er en viktig brikke i prosessen vi har sett gjennom 150–200 år, der det blir stadig færre monarkier i Europa. For 100 år siden var omtrent alle monarkier. Nå er det vel bare sju av dem igjen, sier Hansen.

– På vaklende føtter

– Jeg tror det er taktisk riktig å hjelpe britene å bli kvitt monarkiet. Det er liksom hovedmonarkiet i verden. Og det står på vaklende føtter, sier Hansen, og nevner land i Samveldet som nå er under den britiske monarken, men som vurderer å bli republikk.

Heller ikke republikktilhengeren Per Hansen slipper unna furoren rundt kroningen, men stiller seg gjerne opp ved siden av plakaten av kong Charles og dronning Camilla på puben i London. (Åsne Gullikstad)

Han sier det nå er et veldig godt samarbeid mellom republikkbevegelsene i Europa. Hansen syns det er vanskelig å anslå hvorvidt det britiske monarkiet vil bli avskaffet før det norske.

– Vi hadde en kongress for republikkbevegelsene i Europa i Oslo i fjor, der det kom nederlendere, svensker, dansker, briter. Da tippet alle hvilket monarki som ville falle først. Da var Nederland og Storbritannia tipset, sier Hansen.

Han innrømmer at jo bedre fungerende kongefamilien er, jo dårligere sak har republikkbevegelsen – selv om det er prinsippet republikkforkjemperne er opptatt av.

I Norge skikker kongeparet seg bra, påpeker han.

– Som personligheter har jeg stor sans for dem. Det er ikke derfor jeg er motstander av kongehuset, sier Hansen.

– Overgangsfigur

I Storbritannia viser en undersøkelse at et klart flertall av britene, 58 prosent, mener monarkiet skal bestå. Men en firedel av de spurte – 26 prosent – vil ha et valgt overhode, ifølge undersøkelsen fra YouGov og BBC Panorama. I 2012 ville kun 15 prosent av britene ha et valgt overhode.

I Norge er støtten større: 67,7 prosent svarte ja på spørsmål om de ønsker å beholde monarkiet i Norge i en spørreundersøkelse om kongehuset gjennomført i september 2022 av InFact for Dagbladet. Totalt 1001 ble spurt.

Per Hansen tror det britiske monarkiet blir svekket under Charles.

– Alle vet at han er en overgangsfigur, han er jo gammel allerede, sier Hansen.

Det britiske kongehuset

Det britiske kongehuset består av den britiske monarken og dennes slektninger. Den nåværende kongen er Charles III.

Han ble konge da hans mor, dronning Elizabeth, døde i september i fjor. Kroningen av kong Charles skjer 6. mai i år.

Kong Charles er også monark for 14 andre land i Samveldet av nasjoner.

Den britiske tronarvingen er prins William, kong Charles’ eldste barn, og etter ham kommer prins George, kong Charles’ eldste barnebarn.

