LONDON (Dagsavisen): – Hun var en god dronning, og en mor for alle. Derfor er jeg her i dag, sier Grace, som opprinnelig kommer fra Ghana, men bor i Storbritannia.

For tre måneder siden var hun med på å feire 70-årsjubileet for dronning Elizabeth. Fredag var hun på plass i folkemengden like utenfor portene ved Buckingham Palace.

Grace, opprinnelig fra Ghana, vil takke dronningen for hva hun har gjort for Samveldet. (Åsne Gullikstad)

Mange hadde med blomster, men enkelte måtte gi opp forsøket på å legge dem ved porten på grunn av folkemengden. «Kan dere gi denne videre», sa enkelte, og sendte blomstene av gårde over hodene fra person til person.

[ - Hun har betydd ufattelig mye for monarkiet ]

Samveldets overhode

Grace har tatt med blomster, et stort bilde av dronning Elizabeth og en hjemmelaget plakat hvor det står: «Jeg kom hit på vegne av Samveldet for å si: Takk, maam. Måtte hun hvile i fred».

– Hun har vært overhodet av Samveldet, og har sørget for å holde oss sammen, sier Grace.

– Jeg tror Charles vil gjøre det samme, sier hun.

Fredag ettermiddag hadde det vært et folkehav foran slottet i timevis, og tusenvis av mennesker fortsatte å strømme mot Buckingham Palace.

Kong Charles og dronning Camilla utenfor Buckingham Palace fredag. (HENRY NICHOLLS/Reuters)

Prins Charles og dronning Camilla ble møtt med jubel da de ankom utenfor slottet i 15-tiden fredag. De kom fra Balmoral i Skottland, der dronningen døde torsdag. Senere fredag skulle kong Charles skulle holde sin første audiens med den helt ferske statsministeren, Liz Truss.

Folkemengden utenfor Buckingham Palace vokste fredag ettermiddag. (Åsne Gullikstad)

I folkemengden står også Ria Bourne og Parker Raybourne med blomster. De har stått der i halvannen time og vet ikke om de når helt fram til porten.

– Vi kom fra Lincolnshire på en skoletur, og ville vise vår respekt for dronningen. Det var et så stort sjokk i går å høre at hun var død. Vi visste det ville komme, men likevel var det et sjokk, sier Ria Bourne.

– Hun har vært dronning i hele mitt liv, i stort sett hele livet til alle.

[ Prins Charles - britenes nye konge ]

Landesorg

Det er erklært landesorg i Storbritannia fram til sju dager etter begravelsen, som ventes å bli holdt rundt ti dager etter dødsfallet. Det var fredag ettermiddag ennå ikke offentliggjort noe tidspunkt for begravelsen. Kongefamiliens offisielle sørgeperiode vil vare i en måned.

Alle flaggstenger skal holdes på halv stang fram til dagen etter begravelsen, men med et unntak på 24 timer som starter kl. 13. lokal tid lørdag, for å markere at landet har fått en ny konge, melder BBC.

Folket utenfor Buckingham Palace fredag (Dagsavisen)

På dagen ble det avfyrt en salutt på 96 skudd i London – ett for hvert år dronningen levde. Dronning Elizabeth rakk altså å feire sine 70 år på tronen med en storslått feiring tidligere i sommer.

Større sportsarrangementer ble avlyst fredag, mens teatre var ventet å gå sin gang, men med et minutts stillhet. Skolene holdes åpne, men dagen for bisettelsen blir offentlig fridag.

En planlagt poststreik fredag ble avlyst, og det samme er en planlagt streik i transportnæringen neste uke, av respekt for den avdøde dronningen.

[ Kommentar: Nå er sola borte over Storbritannia ]

Trådte ikke feil

Minneordene har strømmet til fra både inn- og utland etter dronningens død. Hun var kjent for å være svært arbeidsom, med en sterk pliktfølelse og korrekthet.

Jim Naugthie, kongereporter i BBC, påpeker at dronningen aldri tok side politisk, noe som var selvsagt.

– Men det var utrolig viktig, for politisk trådte hun aldri feil – ikke en eneste gang. Man kan innvende at en av gangene det vaklet var uka etter at prinsesse Diana døde, og det virket som om Slottet ble tatt på sengen av folkets reaksjoner. Men hva gjorde hun? Hun tok umiddelbart imot råd og holdt en direktetale foran Slottet dagen før begravelsen, sier Naugthie i podkasten Newscast.

Det ligger blomster mange steder i parken ved Buckingham Palace. (Åsne Gullikstad)

– Dronning Elizabeth har vært en kontinuitetsbærer, sa Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo, i et intervju med Dagsavisen torsdag.

– Gjennom alt som har hendt i Storbritannias historie de siste tiårene har dronning Elizabeth alltid vært der. Hun har vært påfallende dyktig til å tilpasse seg skiftende tider i historien. Hun ble statsleder i det som fremdeles var et kolonivelde og har fram til i dag vært dronning for et land som har forandret seg kolossalt de siste tiårene. Endringene landet har gått gjennom har vært enklere å forholde seg til fordi hun har vært der, sier Bratberg.

[ God natt, dronning Elizabeth ]

Ilddåp for Truss

Storbritannia er nå i den helt eksepsjonelle situasjonen at landet på under tre døgn har fått en ny statsminister og en ny monark. Bare to dager før dronningen døde, tok hun imot landets nye statsminister på Balmoral.

På dag to som statsminister ble Liz Truss dermed kastet ut i en helt spesiell situasjon. En rekke planlagte reiser og hendelser er nå utsatt, men Truss må allerede nå håndtere energi- og levekostnadskrisen landet står midt oppe i. Dronningens bortgang og overgangen til ny statsminister kommer i en tid da landet står i den vanskeligste perioden på lenge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen