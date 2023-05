Disse kommer til kroningen – og disse kommer ikke

Rundt 2.000 personer vil være til stede under selve seremonien når kong Charles III av Storbritannia og dronning Camilla krones – i en storstilt seremoni full av pomp, prakt og tradisjoner. Kongen har valgt å holde en kortere og mindre seremoni enn da hans mor, dronning Elizabeth, ble kronet i 1953.

Men hvem kommer egentlig? Her er noen av navnene.

Kronprinsparet

USAs president Joe Biden har meldt avbud, men førstedame Jill Biden representerer USA. Fra nabolandet over kanalen, Frankrike, kommer president Emmanuel Macron. Også regjeringssjefene fra Polen, Australia, Pakistan og Filippinene har meldt sin ankomst, ifølge BBC. EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, vil også delta.

President Joe Biden kommer ikke, men det gjør førstedame Jill. Også Frankrikes president Emmanuel Macron kommer. Her er de tre, og Brigitte Macron, avbildet i Washington i desember. (SAUL LOEB/AFP)

En rekke religiøse ledere og andre representanter fra Samveldet kommer også.

Mange kongelige fra andre land kommer også til å være representert. Fra Norge kommer kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, mens kong Harald og dronning Sonja uteblir. De var derimot til stede under begravelsen av dronning Elizabeth i fjor høst.

Heller ikke Danmarks dronning Margrethe kommer, fordi hun fortsatt har begrenset kapasitet etter ryggoperasjonen tidligere i år.

Fra Sverige kommer kong Carl Gustaf og kronprinsesse Victoria. Også Monacos prins Albert og prinsesse Charlene og Spanias kong Felipe og dronning Letizia kommer.

Meghan kommer ikke

Fra kong Charles egen nære familie kommer de fleste. Hans søsken - prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward - og sønnene William og Harry kommer. Men Harry kommer uten Meghan, som blir igjen i California med barna.

At Meghan blir igjen i USA er tegn på at feidene i kongefamilien på langt nær har lagt seg, mener kommentatorer. Uoverensstemmelser i familien er blitt belyst i den svært omstridte Netflix-serien med Harry og Meghan og i Harrys selvbiografi. Men kroningen inntreffer på samme dag som Harry og Meghans sønn, prins Archie, fyller fire år.

– Dette er en stor avgjørelse. Det er også kanskje hva kongefamilien hadde håpet på. Det hadde vært frykt for at det kunne skape et distraherende mediesirkus dersom de kom, noe som ville trekke oppmerksomhet bort fra kroningen. På denne måten får Harry markert begivenheten og Meghan holder seg borte fra potensiell kontrovers, skriver kongereporter Laura Bundock i Sky News.

Blant kjente venner av kongefamilien spekuleres det på om David og Victoria Beckham kommer, ifølge BBC. De var i bryllupene til både William og Kate og Harry og Meghan.

Flere tidligere statsministere kommer også, som Tony Blair og Liz Truss.

Kroningen av kong Charles og dronning Camilla

Kroningsseremonien finner sted lørdag 6. mai. Kroningsgudstjenesten starter klokken 12 norsk tid.

Kong Charles og dronning Camilla skal fraktes fra Buckingham Palace til Westminster Abbey i en høytidelig kongeprosesjon. Etter gudstjenesten fraktes de tilbake i en enda større kroningsprosesjon.

Selve kroningen skjer i form av en symbolsk gudstjeneste ledet av erkebiskopen av Canterbury. Her blir også kronjuvelene tatt i bruk.

Til kroningen av kong Charles blir St. Edwards-kronen brukt. Den som nå er i bruk, ble laget til Charles II i 1661.

Kroningsseremonien i England og Storbritannia har vært stort sett den samme de siste 1.000 årene.

