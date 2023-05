Russland hevder Ukraina prøvde å angripe Kreml med droner – regner det som attentatforsøk mot Putin

Ifølge de statlige russiske nyhetsbyråene regner man det som et attentatforsøk mot president Vladimir Putin.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin har kunngjort et forbud mot droner i byen.

Det sirkulerer videoer i sosiale medier i Russland som viser røyk over Kreml fra i natt. Videoen ble lagt ut på en gruppe for beboere i et nabolag nær Kreml.

– Kreml anser disse handlingene som en planlagt terrorhandling og et attentatforsøk mot presidenten kort tid før militærparaden på seiersdagen 9. mai, skriver nyhetsbyrået RIA.

De legger til at Russland anser at de har rett til å svare på angrepet «hvor og når de synes det passer». 9. mai-paraden skal gå som vanlig.

Angrepsforsøket er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

