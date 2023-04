Sverige: Taxisjåfør funnet død i naturreservat – ungdommer siktet for drap

I april ble en mann funnet død i naturreservatet Hjälstaviken, som ligger i Öresundsbro i Enköping i Sverige. Mannen er antatt drept en gang mellom 24. mars og 1. april i år. To uker senere ble fire ungdommer, henholdsvis en gutt og en jente på 15 år og to gutter på 16 år, siktet for drapet. Fengslingsmøtet ble avholdt torsdag.

Ifølge Aftonbladet var mannen en taxisjåfør som hadde kjørt ut på et oppdrag til en parkeringsplass ved Hjälstaviken.

Hjälstaviken er et naturreservat som omfatter Hjälstaviken og omegn i Enköping kommune og Håbo kommune i Sverige. (Wikipedia)

Få opplysninger

Svensk politi og påtalemyndigheter har vært sparsomme med opplysninger i saken. Akkurat hva som har skjedd, ønsker ikke aktor Moa Blomqvist å gå inn på, og henviser til taushetsplikten i forundersøkelsen. Men hun sier at saken skiller seg ut.

– Det er en veldig uvanlig sak. Det er uvanlig at så mange og unge mistenkte er varetektsfengslet, uten at vi ikke har særlig mye forkunnskap, sier Blomqvist til avisen.

Ifølge opplysninger gitt til Aftonbladet, skal mannen ha blitt hengt. Hvordan ungdommene kom i kontakt med drosjesjåføren eller hvilket motiv de kan ha for å begå lovbruddet de nå er mistenkt for, er uklart.

Søker etter bevis

Expressen skriver at det antatte åstedet er naturreservatet Hjälstaviken, mellom Enköping og Bålsta, som er et kjent fuglevann med fugletårn. Også lokalavisa Enköpings-Posten har meldt at politiet fjernet en snødekt bil i nærheten av funnstedet, som beboerne ble mistenksomme til.

– Den så ut som en taxi, den hadde klistremerker med taxipriser på, sier et vitne til P4 Uppland. Ifølge kanalen ble liket funnet i nærheten av fugletårnet.

Politiet leter nå i området med hundepatruljer og droner.

Til tross for for at det har gått lang tid siden det antatte drapet, er det håp om å gjøre nye funn.

– Ellers ville vi ikke lett, sier Blomqvist til lokalavisa.

