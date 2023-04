Den russiske Wagner-gruppen er et privat militært leiesoldatselskap, som eies av milliardæren Jevgenij Prigozjin. Mange av leiesoldatene er rekruttert fra russiske fengsler mot løfter om benådning hvis de overlever seks måneder i krigen i Ukraina.

Selv om mange har dødd i krigen, har flere av de som har overlevd vendt tilbake til Russland. Nå er to av dem mistenkt for henholdsvis drapet på en psykisk utviklingshemmet mann, og en 85 år gammel kvinne, ifølge storavisen The Guardian.

Begge soldatene skal ha sittet i fengsel for drap før de dro til Ukraina.

Tusenvis venter benådning

Wagner-sjefen hevdet i slutten av mars i år at så mange som 5.000 fengselsinnsatte har blitt benådet som følge av krigen. Tusenvis av russiske straffedømte som har kjempet i krigen i Ukraina, ligger an til å bli benådet, med Putins samtykke, ifølge britisk etterretning.

Ifølge The Guardian frykter nå den russiske befolkningen flere voldelige angrep.

Den 85 år gamle russiske kvinnen skal ha blitt drept med øks i sitt eget hjem av en hjemvendt soldat i slutten av mars, skriver avisen, som viser til en lokal TV-kanal.

Hennes etterlate er rystet over drapet, og sier at både president Vladimir Putin og Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin er personlig ansvarlige for drapet, fordi de lar drapsdømte bevege seg fritt i samfunnet.

Jaget og knivstukket

Den 38 år gamle mannen som også skal ha blitt drept denne uka av en Wagner-soldat, var ifølge kildene The Guardian har snakket med en fredfull mann som var godt likt i lokalmiljøet. Hjembyen hans er nå i sjokk, etter at en video er blitt publisert i kanaler i meldingstjenesten Telegram, skriver avisen. I videoen ser man angivelig at den psykisk utviklingshemmede mannen blir jaget, sparket og knivstukket til døde av det politiet mistenker er en Wagner-soldat. Mannen skal nå være arrestert, ifølge lokale medier.

Omtrent ett år etter at krigen brøt ut, kunngjorde Wagner-sjefen at de ikke lenger rekrutterer leiesoldater fra russiske fengsler.

Ifølge britisk etterretning skal Wagner-gruppen allerede ha slitt med å få folk til å verve seg i desember i fjor. De viser til data fra det russiske fengselsvesenet.

Britisk etterretning tror fortellinger om de brutale forholdene Wagner-soldater deltar i, og utsettes for, kan ha nådd fengslene, men de mener hovedårsaken til at Wagner sluttet med rekrutteringen er økt rivalisering mellom dem og det russiske forsvarsdepartementet.

Ifølge The Guardian har ikke Wagner-gruppen villet gi informasjon om hvor mange straffedømte de har vervet til krigen, men tall fra det russiske fengselsvesenet viser at tallet på innsatte har gått ned med 20.000 mellom august og november i fjor. Det er den største nedgangen i innsatte på over ti år.

Wagner-gruppen har tidligere deltatt i konflikter i en rekke land. Gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali.

– Er ikke lenger en drapsmann

Den amerikanske tankesmia The Institute for the Study of War har tidligere skrevet om hva som skal være Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjins filosofi for å rekruttere leiesoldater fra russiske fengsler.

Prigozjin skal ifølge tankesmia ha uttalt:

– Russere vil heller se at en innsatt dør i krigen, enn en slektning.

– Hvis en morder overlever krigen er han ikke lenger en drapsmann, men en kriger.

Det er nå flere russiske organisasjoner som jobber med menneskerettigheter og vold i nære relasjoner, som frykter at kvinner som har vært utsatt for vold nå må gå i skjul. Det sier Inna Sangadzihiyeva, avdelingssjef for Europa og Sentral Asia i Den norske Helsingforskomiteen, til Dagbladet:

– De som kommer tilbake er selvfølgelig svært traumatisert etter å ha kriget i Butsja, Irpin eller Bakhmut. En annen ting er at de tar med seg våpen hjem, noe som er et problem. Dette er en kjempestor trussel for samfunnet, og vi har sett at det er en betydelig økning av vold og kriminalitet i det russiske samfunnet.

Forbudt å kritisere soldatene

Ifølge The Guardian signerte Putin en lovgivning tidligere i år, som gjør det straffbart å kritisere Wagner-soldater offentlig. Det er også straffbart å skrive negative saker om dem.

Mange Wagner-soldater opplever derfor nå at de står over loven. De viser til Wagner-sjefens uttalelser. Han skal ha sagt følgende:

– Politiet skal behandle deg med respekt. Hvis de er urimelige … Da skal jeg selv ringe dem og ordne ting med guvernører og lignende. Vi finner en løsning.

