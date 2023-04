Fiskebæsj hjelper truede korallrev

En ny studie fra Rice University i Texas viser at avføringen til korallspisende fisk faktisk kan fungere nærmest som probiotika, eller melkesyrebakterier, for korallrev.

Fisker som kulefisk, papegøyefisk og sommerfuglfisk spiser korallrev, og tidligere trodde man at disse svekket revene.

Ny forskning tyder derimot på at når fisken spiser koraller fra et sted, og deretter bæsjer et annet sted, blir den en del av en syklus som omfordeler mikrober som hjelper koraller å trives.

– Korallspisende får ofte et dårlig rykte, og mange forskere ser på dem som skadelige. Jeg håper dette arbeidet viser at de kan være en del av et sunt økosystem, sier hovedforfatter av studien, Carsten Grupstra ved Rice University, til The Guardian.

Avføringen fra koralldyrene inneholder mange av de bakteriene som assosieres med sunne koraller, som igjen potensielt kan føre til naturlig spredning av «korallprobiotika», litt som når mennesker behandles med transplantasjon av tarmbakterier.

