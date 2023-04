Amerikas største saltvannsinnsjø er i ferd med å forsvinne

I januar gikk over 30 forskere og naturvernere ut med en rapport som anslår at Great Salt Lake, den største saltvannsinnsjøen på den vestlige halvkule, kan forsvinne fullstendig innen 5 år dersom myndighetene ikke innfører krisetiltak.

En vinter med sjeldent mye regn og snø har imidlertid økt vannstanden i innsjøen, skriver CNN. Men, sier forskere, det løser lite på lang sikt.

– Dessverre endrer det ikke tidslinjen vi beskrev i januar-rapporten vår, sier Benjamin Abbott, professor i økologi ved Brigham Young University og hovedforfatter av rapporten.

– Hvis vi spiller kortene våre riktig, og dirigerer mer av snøsmeltingen til Great Salt Lake, kan dette kjøpe oss ytterligere to år. På en annen side, hvis vi går tilbake til «business as usual», kan vi være tilbake på et rekordlavt nivå om halvannet år.

Vil koste

Konsekvensene av at vannstanden i Great Salt Lake blir lavere, er allerede til stede.

Områdene i og rundt saltvannsinnsjøen er hjem til flere truede arter. Om innsjøen tørker ut, forsvinner også levegrunnlaget til disse.

Også innbyggerne kjenner stadig mer på ringvirkningene. Gjennom mineralindustrien, landbruket og turisme, bidrar Great Salt Lake med over 10 millarder kroner til delstatens årlige økonomi, ifølge en rapport fra myndighetene.

Dersom innsjøen fortsetter å tørke ut, vil de årlige tapene kunne bli over 20 milliarder kroner.

