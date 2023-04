Biden talte i den irske nasjonalforsamlingen: Jeg er hjemme

– Jeg er hjemme, sa Biden på irsk til applaus og jubel, før han slo om til engelsk igjen.

– Jeg skulle bare ønske jeg kunne blitt her lengre, la han til.

Han ble torsdag den fjerde amerikanske presidenten til å tale til nasjonalforsamlingen i Dublin etter John F. Kennedy, Ronald Reagan og Bill Clinton. På kvelden ble det holdt bankett på Dublin Castle.

– Ja, mor, du sa at det kom til å skje, sa Biden i starten av talen og så opp mot himmelen. Onsdag møtte han fjerne slektninger av moren.

Irske aner

– I dag er du blant venner, for du er en av oss, sa speaker Sean O'Fearghail i det irske underhuset.

Bidens tippoldefar på morssiden forlot det irske grevskapet Louth for å reise til USA i 1849.

Fredag går turen videre for å møte slektninger fra en annen side av familien i landsbyen Ballina i Mayo-grevskapet på den irske vestkysten, også et sted forfedre av Biden emigrerte fra.

Blant slektningene han skal møte der, er firmenningen Joe Blewitt, som jobber som rørlegger.

– Det er emosjonelt. Det er en veldig stolt dag for familien og for Irland. Ballina er veldig spesielt for ham, sier Blewitt til AFP.

25 år siden avtale

Besøket til Nord-Irland og Irland er en av de lengste utenlandsreisene i Bidens presidentskap.

Bakgrunnen for besøket er 25-årsdagen for Langfredagsavtalen, som satte punktum for flere tiår med væpnet konflikt mellom republikanere og unionister.

Fredstilstanden har imidlertid ikke vært enkel. For tiden er det politiske selvstyret i Nord-Irland lagt på is, og unionistpartiet DUP nekter å delta i en ny regjering i protest mot konsekvensene av brexitavtalen mellom Storbritannia og EU.

Nordirsk regjering

Onsdag oppfordret han politiske ledere i Nord-Irland til å gjøre mer for å danne regjering, med lovnader om betydelige amerikanske investeringer som gulrot.

– Det er en hel rekke store amerikanske selskaper som ønsker å komme hit og investere, sa Biden. Han understreket at amerikanske investeringer kan bidra til å få fart på den økonomiske veksten i Nord-Irland, særlig hvis politikerne klarer å bli enige.

Situasjonen i Nord-Irland ble et tema også torsdag, da han sa at Storbritannia bør samarbeide tettere med Irland for å unngå ny voldsbølge i provinsen.

– Politisk vold bør aldri tillates fotfeste på denne øya igjen, sa Biden.

