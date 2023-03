Rapport: Russland sender 70 år gamle tanks vestover

– De mister betydelige styrker og begynner å bli utslitt, sier Oleksandr Syrskyi, leder for Ukrainas landstyrker på sin Telegram-kanal, om de russiske styrkene i Bakhmut øst i Ukraina.

– Veldig snart vil vi utnytte denne muligheten, som vi tidligere har gjort nær Kyiv, Kharkiv, Balaklija og Kupjansk, sa Syrskyi torsdag.

Det har lenge vært spekulert på når den ukrainske motoffensiven vil bli iverksatt. Kampene om Bakhmut har vart lenge og utviklet seg til å bli ett av de blodigste slagene i den drøyt ett år lange krigen. Både Russland og Ukraina har mistet svært mange soldater i kampene om byen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har denne uka reist til områder nær fronten; onsdag nær Bakhmut, og torsdag i Kherson-regionen.

70 år gamle tanks

Samtidig kan bilder fra bakken tyde på at Russland nå sender rundt 70 år gamle tanks vestover, noe som kan være et tegn på at Russland har mistet mange stridsvogner ved fronten i Ukraina, skriver The Washington Post. Det er etterforskningsorganisasjonen Conflict Intelligence Team som har fått tak i bildene av gamle T-54 og T-55-tanks på vei med tog vestover i Russland, men forskerne kunne ikke bekrefte at de skulle til Ukraina.

T-54-stridsvognene er fra 1940-tallet, mens T-55 er fra 1950-tallet.

– Hvis de hadde hatt nyere tanks, hadde de ikke sendt disse. Det tyder på at det ikke står bra til. Russland får trolig for mye utstyr ødelagt på fronten til at de klarer å reparere det eller skaffe nytt utstyr, sier Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen. Han forsker spesielt på russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Conflict Intelligence Team er en uavhengig etterforskningsorganisasjon med opprinnelse i Russland som bruker åpne kilder til å undersøke hendelser som finner sted under væpnede konflikter.

Også tenketanken Institute for the Study of War, som lager daglige rapporter om krigen, omtalte bildene i sin oppdatering onsdag.

– Russiske styrker kan komme til å utplassere T-54/55-tanks etter lang tids lagring, for å kompensere for betydelige tap av pansrede kjøretøy, skrev ISW.

– Det kan også være at det russiske militæret velger å få tanksene på bakken fordi det er betydelig billigere og lettere å få tak i deler til T-54/55, rapporterer ISW.

Får flere våpen

Men også på ukrainsk side kan våpen og ammunisjon bli et problem, har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj flere ganger advart om. Denne uka kunngjorde EU at medlemslandene skal forsyne Ukraina med en million artillerigranater til en verdi av nær 23 milliarder kroner de neste tolv månedene. USA har på sin side laget en forsvarspakke verdt 3,7 milliarder kroner som skal brukes på nye våpen og ammunisjon.

Zelenskyj takket EU og USA for ytterligere militærstøtte til landet i en tale tidligere i uka.

– Raske leveranser samt produksjon av ammunisjon er lovet. Dette er et strategisk skritt, sa Zelenskyj.

Flere europeiske land har lovet å sende, og begynt å sende, stridsvogner til Ukraina. Tidligere denne uka var åtte norske stridsvogner av typen Leopard 2 er på plass i Ukraina, meldte Forsvaret. I tillegg til de åtte stridsvognene og støttekjøretøy som er donert, gir Norge øremerkede midler til ammunisjon og reservedeler. Opplæring av ukrainske styrker i bruken av Leopard er i gang i Polen.

