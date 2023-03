Får besøk i dag: – Putin bygger sin antivestlige mur

At Kinas president Xi Jinping kommer til Moskva anses som svært viktig for Vladimir Putin idet Ukraina-krigen står relativt fastlåst på bakken. Det skal være noe han har ønsket lenge. Xis besøk skal vare helt til onsdag. Det er det første besøket til Russland av Xi på nesten fire år.

– Putin bygger sin egen blokk. Han stoler ikke på Vesten lenger – og han vil aldri gjøre det igjen, sier Dmitrij Muratov, tidligere vinner av Nobels fredspris og redaktør for avisen Novaja Gazeta, til BBC.

Møtes én til én

Det er kommet få detaljer om besøket på forhånd, men Xi og Putin skal møtes én til én mandag, og spise middag sammen. Deretter skal nye samtaler holdes, og det skal komme en felles uttalelse tirsdag, før Xi drar igjen på onsdag, melder Reuters.

Det uvanlige besøket ble først offentliggjort fredag, og det ble sagt at de to skal «diskutere strategisk partnerskap og undertegne en rekke viktige dokumenter».

For å demme opp for vestlige sanksjoner har Putin økt handelen med Kina, som er den største kjøperen av russisk olje. Både olje, gass og energisamarbeid er ventet å være viktige temaer.

Ukraina-krigen er det store overhengende bakteppet. I forkant av møtet sier Kinas president Xi Jinping at det kan være vanskelig å løse Ukraina-krigen.

– Det finnes ingen enkle løsninger på kompliserte problemer, skriver Xi i en artikkel i den statlige russiske avisen Rossiiskaya Gazeta mandag.

[ – Tror Kinas ledere sliter med å forstå Russlands uforutsigbarhet ]

– Antivestlig mur

– Putin ser etter allierte og prøver å gjøre Russland til en del av en felles festning med Kina, sammen med India, noen deler av Latin-Amerika og Afrika. Putin bygger sin antivestlige mur, sier Dmitrij Muratov, som fikk Nobels fredspris i 2021.

– Putin bygger sin antivestlige mur, sier Dmitrij Muratov. Bildet er fra Oslo i 2021, da han fikk Nobels fredspris med Maria Ressa fra Filippinene. (Alexander Zemlianichenko/AP)

I denne muren er Russland svært avhengig av Kina – trolig mer enn noen gang, mener mange eksperter.

– Symbolsk betyr dette besøket veldig mye for Russland og sikkert også rent personlig veldig mye for Putin, sa Kina-forsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen da besøket ble kjent.

– Russland har helt siden 2014, og også etter invasjonen i Ukraina, forsøkt å spinne en fortelling om at de har mer støtte fra Kina enn det Kina gir uttrykk for. Alt som kan brukes symbolsk i dette, vil bli brukt av Russland til å spinne videre på dette budskapet, sier forskeren.

– Kina balanserer på sin side på tynn linje, der de må være forsiktige med hva de sier og ikke sier – om de lar Russland fortelle den historien, eller om de avkrefter det Russland forteller. Det gjennomgående er at Kina sier veldig lite. Kina har vært opptatt av å fortsette et normalt forhold til Russland, men ikke aktivt ta del i krigen. Det vil være en veldig stor endring hvis Kina signaliserer at de gir noen form for aktiv støtte til krigen. Kina har helt klokkeklart sagt at de anerkjenner og respekterer Ukraina som selvstendig stat, påpeker Gåsemyr.

[ Derfor må Russland skynde seg før våren kommer ]

Vil mekle

Kina har sagt at landet ønsker å spille en rolle som fredsmegler i Ukraina-krigen, og 24. februar – årsdagen for den russiske invasjonen – la Kina fram en 12-punktsplan for fred i Ukraina, inkludert at det inngås våpenhvile. Planen innebar derimot ikke at russiske styrker skal trekke seg ut av Ukraina.

Det er rapportert at Xi også har planer om å snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter besøket, noe Zelenskyj har sagt han ønsker.

I forkant av besøket sier Putin at han ønsker velkommen Kinas ønske om å innta en konstruktiv rolle i Ukraina-konflikten. Putin skriver i en artikkel i den kinesiske avisen Renmin Ribao (Folkets dagblad) i forkant av mandagens møte at han er takknemlig for at Beijing inntar det han kaller et «balansert ståsted» i Ukraina-konflikten.

Men mange er sterkt uenig i ordet «balansert». Kinas ønske om å megle er blitt møtt med skepsis fra vestlige land, fordi Kina blir oppfattet som en klar støttespiller av Russland.

USA og Nato har sagt at de har sett tegn til at Kina vurderer å sende våpen til Russland.

– Vi overvåker nøye hva Kina foretar seg og har sett tegn til at de vurderer å sende militær hjelp til Russland. Det vil være en stor feil og veldig alvorlig, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg nylig.

[ Nå synes flere russere at krigen går bra ]

[ Tror Putin vil satse på å hale ut krigen ]