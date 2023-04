Flagget ble verdensberømt da det dekket til Saddams hode. Nå er det funnet igjen

For ganske nøyaktig 20 år og 20 dager siden gikk startskuddet for det som er blitt kalt et «tragisk feilgrep» og en «et stort feilgrep i strid med internasjonal lov og rett».

Den amerikanske invasjonen av Irak kom i kjølvannet av terrorangrepene 11. september og den påfølgende invasjonen av Afghanistan. Det var kun noen få land som støttet amerikanernes inntog i Irak.

Amerikanerne hevdet at Irak og diktator Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen (noe som viste seg å ikke stemme) og sa de ville ha fred og demokrati til landet.

Viktig symbol

Etter flere ukers hard bombing og trefninger mellom amerikanske og irakiske styrker rullet det 9. april 2003 amerikanske stridsvogner og soldater inn i den irakiske hovedstaden Bagdad.

Selve symbolet på den amerikanske okkupasjonen av hovedstaden var det den unge marinesoldaten Tim McLaughlin som sto for. Det amerikanske flagget han hadde med seg under invasjonen ble brukt til å dekke over ansiktet til en stor statue av Saddam Hussein på Firdosplassen i sentrum av byen.

Statuen av Saddam Hussein ble revet 9. april 2003. (GORAN TOMASEVIC/Reuters)

Der og da ble flagget et symbol på amerikanernes raske og i egne øyne vellykkede invasjon av Irak. Det ga håp om videre demokratisering av Midtøsten, skriver Washington Post.

Millioner av mennesker satt klistret til TV-skjermene verden rundt mens amerikanerne rev statuen av Hussein, og med det erklærte seier.

Motstand mot krigen

Mannen med flagget, McLaughlin, reiste hjem til USA. I løpet av de neste månedene ble krigen i Irak et mareritt for amerikanerne. Et gryende folkelig opprør og motstand mot okkupasjonsmakten, og plutselig var ikke flagget lenger et symbol på en rask, effektiv og vellykket invasjon.

Det ble symbolet på en dårlig planlagt og begrunnet invasjon, som var basert på rene løgner og oppspinn.

Også i USA ble det stadig større motstand mot krigen, og i dag er det knapt noen politikere som vil vedkjenne seg å ha støttet invasjonen.

Washington Post har oppsøkt mannen med flagget. I et hjørne i kjelleren til McLaughin ligger flagget sammenbrettet, sammen med hans gamle militæruniform.

På spørsmål om hvorfor han ikke har flagget hengende framme, svarer den tidligere soldaten som nå er advokat:

– Flagget betyr noe for meg, men det betyr noe helt annet for alle andre. Og jeg vil ikke ha alle de andre tolkningene her.

