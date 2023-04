Stormy Daniels: – Trump fortjener ikke fengsel

Rett før påske ble Donald Trump igjen historisk. Som den første ekspresidenten i amerikansk historie er han tiltalt for kriminalitet, etter at statsadvokaten i New York tok ut 34 tiltalepunkter mot ham i den såkalte hysjpenge-saken.

Kort oppsummert handler det om hvordan hans advokat Michael Cohen i 2016 betalte 130.000 dollar til den tidligere pornoskuespillerinnen Stormy Daniels for å holde tett om hennes forhold til Trump på midten av 2000-tallet.

Tiltalen handler i hovedsak om hvordan pengene er bokført, og i ytterste konsekvens kan Trump bli dømt for svindel.

Vil vitne

Men nå får han støtte fra uventet hold. Stormy Daniels selv, som egentlig heter Stephanie Clifford, sa i et intervju med den britiske talk show-verten Piers Morgan at hun ikke mener Trump bør dømmes til fengsel i hysjpenge-saken.

– Jeg syntes ikke hans lovbrudd mot meg bør føre til fengsling. Men for de andre tingene han har gjort, hvis han blir funnet skyldig, absolutt, sa hun i intervjuet, gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Donald Trump i retten i New York forrige uke. (Timothy A. Clary/AP)

Daniels sa i intervjuet også seg villig til å vitne i en eventuell rettssak mot Trump.

– Jeg har ingenting å skjule, jeg er den eneste som har fortalt sannheten, sa hun.

Flere saker

Dersom det blir en rettssak mot Trump i hysjpenge-saken blir det sannsynligvis ikke før mot slutten av året.

Trump har derimot mange andre langt mer alvorlige saker i fanget de neste ukene og månedene.

I løpet av våren blir det sannsynligvis avklart om han skal tiltales for å ha forsøkt å endre på valgresultatet i Georgia.

Etter påske starter også det sivile søksmålet fra journalisten E. Jean Carroll, som hevder Trump voldtok henne på 90-tallet.

Samtidig pågår etterforskninger i sakene om at Trump hadde hemmeligstemplede dokumenter hjemme og forsøket på å endre valgresultatet i 2020 som førte til stormingen av kongressen 6. januar.

Til høsten må også Trump møte i retten i New York anklaget for å ha forfalsket verdien på eiendommer for å få bedre lånebetingelser i banken.

