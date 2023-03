FN: Norskstøttet EU-fond har bidratt til grove overgrep i Libya

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Norge har bidratt med 262,5 millioner kroner til EUs fond for å bremse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet (EUTF), som blant annet har støttet den libyske kystvakten.

Kystvakten anklages for å stanse og tvangsreturnere flyktninger som forsøker å ta seg til Europa, og senest for få dager siden ble det skutt varselsskudd mot det norskeide redningsfartøyet Ocean Viking.

Ocean Viking drives av organisasjonen SOS Méditerranée Switzerland, som la ut video av hendelsen på Twitter.

Norske bidrag

Norge har også vært representert i styrende organer i EUTF og bidro senest sommeren 2020 med 60 millioner kroner til fondet som ble avsluttet 31. desember 2021.

EU-parlamentet krevde samme år at støtten til Libyas kystvakt måtte stanses, men i stedet ble den trappet opp. Senest i år fikk kystvakten et nytt skip fra EU, og ytterligere to er under klargjøring. EU bidro nylig også med en rekke mindre patruljebåter.

Flyktninger som tvangsreturneres til Libya, risikerer ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Amnesty International og Leger Uten Grenser å bli vilkårlig internert, torturert, seksuelt utnyttet og satt i tvangsarbeid.

Overveldende bevis

Dette bekreftes nå av FN-granskere, som på oppdrag fra FNs menneskerettsråd har undersøkt anklagene. De konkluderer med at flyktninger og migranter i Libya siden 2016 har vært ofre for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

– Det er grunn til å tro at et bredt Spekter av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten er begått av statlige sikkerhetsstyrker og væpnede militsgrupper, heter det i FN-granskernes rapport.

Ifølge rapporten foreligger det «overveldende bevis» på systematisk tortur av flyktninger og migranter i interneringssentre, som også Norge har bidratt til å finansiere gjennom EU-fondet.

Rapporten dokumenterer også hvordan de utsettes for utenomrettslige henrettelser, drap, forsvinninger, voldtekter og slaveri.

Hjelp og støtte fra EU

– Vi sier ikke at EU har begått disse forbrytelsene, men de som har begått disse forbrytelsene har fått hjelp og støtte fra EU, sier en av etterforskerne, Chaloka Beyani, til nyhetsbyrået AFP.

Libyas direktorat for bekjempelse av ulovlig migrasjon (DCMI) har ansvaret for sentrene der flyktninger og migranter interneres.

– Disse stedene har fått teknisk, logistisk og økonomisk støtte fra EU, sier etterforskernes leder, Marokkos tidligere justisminister Mohamed Auajjar.

Oversendes til ICC

– Det er helt åpenbart at DCIM har ansvaret for en rekke forbrytelser mot menneskeheten som begås på sentrene de driver. Støtten de har fått fra EU har lagt til rette for dette, sier han.

FNs menneskerettsråd vil nå oversende etterforskernes rapport til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som også vil få en liste med navn på personer som kan stilles til ansvar.

Svært alvorlig

– Rapporten til FNs særskilte oppdrag for faktainnhenting om situasjonen i Libya er bekymringsfull. Situasjonen for flyktninger og migranter i Libya er svært alvorlig. Dette tar vi jevnlig opp med libyske myndigheter, sier pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

– Vi er i kontakt med EU, som forvaltet og var ansvarlig for EUTF. De ser alvorlig på funnene i rapporten. EU vil i samarbeid med internasjonale partnere, først og fremst FN-organisasjoner, følge opp forhold beskrevet i rapporten, sier hun.

Størsteparten av tiltakene som EU-fondet støttet i Libya, gikk til å bistå migranter, flyktninger og internt fordrevne.

– Mange mennesker fikk dermed medisinsk bistand og basistjenester de ellers ikke ville ha fått, sier Solberg.

– Vi har vært og er svært opptatt av å ivareta migranters grunnleggende rettigheter og sikkerhet, og understreket viktigheten av dette da vi satt i EUTFs styre, sier hun.

Helt nødvendig

EU-kommisjonen sier at de tar anklagene «svært alvorlig», men mener samtidig at på støtten til arbeidet i Libya er helt nødvendig.

– Vårt mål er å bidra til å forbedre situasjonen til mennesker som er strandet i Libya, sier kommisjonens talsmann Peter Stano til AP.

– Det er selvsagt hendelser. Det er tilfeller som gir grunn til bekymring. Vi forsøker å løse dem i samarbeid med våre partnere i Libya, sier han.

Stano avviser at EU gir støtte til Libya mot at de stanser flyktninger og migranter som vil ta sjøveien til Europa.

– Vi finansierer ingen libysk enhet. Vi gir ikke penger direkte til partnere i Libya. Vi bevilger mye penger som vanligvis går til våre internasjonale partnere. Mye går for eksempel via FN, sier han.

Kaos og anarki

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits kontrollerer de østlige delene av landet, mens rivaliserende krigsherrer og militsgrupper kjemper om makten i hovedstaden Tripoli.

Landet har to regjeringer og er dag et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

