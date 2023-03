De terrorsiktede søstrene: – Å beholde kontakten med mødrene er en rett barna har

De terrorsiktede søstrene som kom til Norge onsdag, ivaretas av helsevesenet. De overføres trolig til ordinære fengselsplasser i begynnelsen av neste uke. Det sa politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på en pressekonferanse torsdag, melder NTB.

De to kvinnene og deres tre barn kom til Norge natt til onsdag.

– De ble formelt sett pågrepet da de ankom, men har inntil nå blitt ivaretatt av helsevesenet. Barna har vært sammen med mødrene og er fortsatt det. Dette kommer til å fortsette gjennom helgen og inn i neste uke, sa Michelsen.

Barna har vært samme med mødrene siden de kom til Norge og kommer til å være det gjennom helgen. Deretter vil Barnevernet overta.

Barna født i leirene

Mange har stilt spørsmål ved hvorfor man ikke bare kunne hente hjem barna, ikke mødrene. I følge Redd barna ville det være både juridisk ulovlig og samtidig traumatisk for barna.

– Flere eksperter i barnerett er tydelige på at det er juridisk galt å skille barna fra mødrene til og med hvis mødrene hadde samtykket. Det samtykket ville ikke vært juridisk gyldig. Samtidig er det veldig traumatisk for barn i den situasjonen de er i å bli skilt fra mødrene, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Barna som kom hjem til Norge i forgårs er født i leirene. Så nå har de kommet til et helt fremmed land med alt det innebærer av inntrykk.

Vi vet at forholdet i leirene der de har bodd er veldig utfordrende, og den eneste trygge personen de har i livet er moren sin. — Gunvor Knag Fylkesnes, Redd barna

– Vi vet at forholdet i leirene der de har bodd er veldig utfordrende, og den eneste trygge personen de har i livet er moren sin og det å skulle bli skilt dra dem ville vært traumatisk. Så det har vi advart sterkt imot fordi det er både moralsk og juridisk galt å gjøre det, sier Gunvor Knag Fylkesnes.

Direktør for politikk og kommunikasjon Gunnvor Knag Fylkesnes (Nora Lie)

Torturliknende forhold

De to søstrene fra Bærums historie ble kjent gjennom boka «To søstre» av Åsne Seierstad. Sammen med barna bodde de først i Al-Hol-leiren. I følge Aftenposten, som tidligere har besøkt leirene bodde det på et tidspunkt rundt 52.000 kvinner og barn i Al-Hol, hvorav nær 8000 er fra andre land enn Syria og Irak. I oktober eller november 2020 ble først den yngste, så den eldste søsteren flyttet til Roj-leiren, som ligger lenger nordøst.

I tillegg til utfordringer med mat, vann og helsehjelp er forholdene i leirene barna har vokst opp i ekstremt utfordrende. FN har beskrevet forholdene i leirene som torturlignende.

– Det er to leire som disse kvinnene har bodd i med barna – Al-Hol og Al-Roj. Og Al-Hol er den mest ekstreme, der de mest radikaliserte bor, mens i Al-Roj er det litt mindre ekstremt. Så særlig i Al-Hol har det vært utfordrende forhold, der barn er blitt vitne til mye vold og drap, at de som blir beskyldt for ikke være troende nok kan ha blitt henrettet, Gunvor Knag Fylkesnes.

– Ei jente vi snakket med fortalte at hun hadde blitt så glad da de endelig fikk lys i telte. Men, så førte det til at de som hadde lys i teltet betydde at de drev og leste og studerte og det var ikke lov. Så hadde man lyset på kunne man være i fare. Så dermed våget ikke hun å lese på kvelden lenger. Hun var 12 år gammel.

– Barn har mistet mødrene sine som er blitt drept på grunn av sånne ting. Og så har det vært mye radikalisering av barn, som er blitt oppdratt til å tro at vesten er en farlig fiende som vil dem vondt. Særlig i Al-Hol er det skumle forhold for barn å vokse opp i.

– Hundrevis av barn har også dødd fordi de ikke har fått den nødvendige helsehjelpen de trenger, Gunvor Knag Fylkesnes.

Beste forebygging

Gunvor Knag Fylkesnes viser til at en god oppvekst i trygge rammer uten å bli dømt i folks øyne for foreldrenes valg er beste måten å forebygge fremtidig radikalisering på.

– Det som er viktig for barna nå er at de får vokse opp i trygge omgivelser, og samtidig også beholde kontakten med mor som er en rett man har selv om mor soner en dom i fengsel.

– Om vi tenker på sikkerhetsrisiko som mange snakker om ved at det er skummelt å ta hjem IS-kvinnene, så er det kanskje en enda større sikkerhetsrisiko for vesten om vi behandler disse barna på en måte som gjør at de vokser opp med å tenke at vi er en kjempetrussel mot dem, Gunvor Knag Fylkesnes.

Samtykket

Politiet har begjært varetektsfengsling i fire uker for begge de to terrorsiktede søstrene. Det har de samtykket til, og Oslo tingrett behandler dermed saken som kontorforretning. En kjennelse er ventet senere torsdag, opplyser politiadvokat Kathrine Tonstad.

– Såframt forholdene ligger til rette for det, vil de overføres til ordinære fengselsplasser i begynnelsen av neste uke. Da vil barnevernet ivareta barna, sier Michelsen.