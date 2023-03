Reiser til Israel for å knytte sterkere bånd

Ron DeSantis planlegger å holde en tale i Jerusalem 27. april, ble det meldt tirsdag. Det skjer like før han er ventet å kunngjøre at han kaster seg inn i kampen for å bli nominert som republikanernes presidentkandidat før valget i 2024, og dermed utfordrer Donald Trump.

Kunngjøringen om besøket kommer dessuten i det som er den mest kaotiske og spente situasjonen i Israel på svært lenge, etter protestene rundt rettsreformen regjeringen ville innføre – en plan Biden-administrasjonen har kritisert Israels statsminister Benjamin Netanyahu for. Biden har vært tydelig i sin kritikk og har sagt han mener Israel ikke kan fortsette å presse på for den omstridte rettsreformen som nå er satt på vent etter store demonstrasjoner.

«Den mest proisraelske»

DeSantis skal være med på et arrangement av The Jerusalem Post og Museum of Tolerance Jerusalem. Han skal holde en hovedtale på arrangementet, som heter «Celebrate the faces of Israel», og reiser med en større handelsdelegasjon som knytter sammen Florida og Asia.

– I en tid med et unødvendig anspent forhold, tjener Florida som en bro mellom det amerikanske og israelske folk, sier DeSantis i en uttalelse i forbindelse med kunngjøringen av besøket i The Jerusalem Post.

Protests against Israel's judicial overhaul and dismissing the defense minister, in Jerusalem Situasjonen er svært spent i Israel, med en rekke demonstrasjoner mot regjeringen i det siste. (AMMAR AWAD/Reuters)

Allerede i 2019 lovet DeSantis å bli den «mest proisraelske guvernøren i Amerika». Han var også på reise til Israel i starten av sin guvernørperiode.

– Siden den gang har vi styrket forholdet mellom Florida og Israel, sier DeSantis, og peker på økte investeringer av israelske selskaper i Florida og at Florida har den raskest voksende jødiske befolkningen i USA. Han sier også at han kjemper mot dem som tar til orde for boikott og sanksjoner mot Israel.

DeSantis støttet avgjørelsen av tidligere president Donald Trump om å flytte den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem fra Tel Aviv i 2017, skriver Politico. Ikke bare det, han drev en kampanje for å få dette til å skje og har antydet at Trump nølte med det, ifølge CNN. Flyttingen var en svært kontroversiell avgjørelse som førte til omfattende palestinske demonstrasjoner på Gazastripen. Joe Biden har valgt å ikke gjøre om på avgjørelsen. Det sa han også før han ble president, men har understreket at han var uenig i avgjørelsen. Biden sa da at flyttingen ikke burde funnet sted, fordi den ikke var en del av en bredere fredsavtale i Midtøsten mellom Israel og palestinerne.

DeSantis har vært en tydelig støttespiller av Israel fra første stund, og var i landet også flere ganger mens han var representant i Kongressen.

– Hvis du ser på hele denne konflikten, er det største problemet, fra mitt ståsted, at de palestinske araberne ikke har anerkjent Israels rett til å eksistere som en jødisk stat, sa DeSantis i 2019.

Proisraelske pengegivere

Ron DeSantis har ikke lansert seg selv som presidentkandidat ennå, men de fleste observatører venter at han gjør det, og det spekuleres på om det vil skje i mai eller juni. Florida-guvernøren regnes som Trumps absolutt største konkurrent til å bli republikanernes presidentkandidat. DeSantis har tidligere fått penger av noen av de mest ihuga proisraelske pengegiverne i det republikanske partiet, ifølge CNN.

I forkant av reisen til Israel skal DeSantis på en lengre turné til ulike stater i USA; Tennessee, Ohio, Virginia, New Hampshire, South Carolina og Utah. Kalenderen hans er stadig mer full av avtaler utenfor Florida foran den ventede presidentkandidatlanseringen, ifølge Politico.

DeSantis har markert seg noe mer i internasjonale spørsmål i det siste. Det vekket oppsikt, også blant enkelte republikanere, da han tidligere i mars sa at å bli «ytterligere innblandet i en territoriell disputt mellom Ukraina og Russland» ikke er en viktig nasjonal interesse for USA. Men i et intervju senere kalte DeSantis Russlands president Vladimir Putin en «krigsforbryter».

Han har også sådd tvil om hvor mye han vil støtte Ukraina dersom han blir president.

– Biden-administrasjonens blankosjekk-finansiering av denne konflikten i «så lenge det trengs», uten noen definerte mål eller ansvarlighet, tar bort fokuset fra vår nasjons mest presserende utfordringer, har DeSantis uttalt.

