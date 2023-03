Tusenvis av sivile nekter fortsatt å la seg evakuere

400 dager etter Russlands invasjon av Ukraina er det fortsatt sivile langs hele fronten som nekter å la seg evakuere. Det skriver den britiske avisa The Guardian.

I månedsvis har noen av de hardeste kampene mellom russiske og Ukrainske styrker handlet om byen Bakhmut i Donetsk fylke øst i landet. Tidligere i mars ga den ukrainske regjeringen grønt lys for å tvangsevakuere barn som nektet å forlate byen frivillig. Langs resten av fronten har ikke ukrainske myndigheter anledning til å komme med noe annet enn formaninger om å dra.

Men i andre byer langs fronten er det fortsatt sivile som nekter å dra, mange av disse barnefamilier. De fleste av disse har gjemt seg i kjellere i månedsvis, og The Guardian skriver at de har møtt barn som ikke har sett dagslys siden september.

Stor fattigdom

Frivillige jobber med å overbevise særlig barnefamiliene om å dra vestover. Til avisa peker flere frivillige på at en kombinasjon av fattigdom og psykisk helse etter å ha levd månedsvis med bombing som hovedårsaker til at noen ønsker å bli.

Ignatius Ivlev-Yorke har jobbet med å evakuere sivile fra fronten siden mai i fjor. Han sier til The Guardian at det i kjellere rundt omkring øst i Ukraina nærmest har dannet seg små samfunn, der folk bor sammen uten strøm, vann, frisk luft eller andre energikilder.

Han forteller at frivillige i januar evakuerte en mor og hennes barn fra en slik kjeller. Reaksjonen fra de andre hun bodde med var da å brenne eiendelene hennes.

Han sier mange av de han treffer som nekter å dra allerede har forsøkt å flykte uten å få det til. Nå oppgir de ulike grunner til at de nekter å dra, som helseproblemer, at de må ta vare på gamle og syke slektninger eller at de ikke tror at myndighetene vil ta vare på dem dit de drar. Dette er veldig fattige mennesker med liten tillit til myndighetene, sier Ivlev-Yorke.

[ Zelenskyj inviterer Kinas president til Ukraina ]

Liten tillit

– Ukraina er ikke et rikt land. De har ingen velferdsstat. Så når noen kommer og sier «alt kommer til å bli bra, bare sett deg i bilen så skal vi sørge for at du får en god framtid», så er det mange som ikke tror på det. Ingen har noen gang brydd seg om meg før, hvorfor skal de plutselig bry seg nå? sier Ivlev-Yorke.

Washington Post har vært med Ivlev-Yorke på jobb i byen Tsjasiv Jar utenfor Bakhmut. Også der nektet en håndfull sivile å evakuere, flere av dem eldre som har bodd hele livet i byen.

Selv om russiske bomber faller rundt byen tror mange rett og slett ikke på at de vil få et bedre liv andre steder i landet, eller i utlandet.

[ USAs forsvarssjef bekymret for ammunisjonslagrene ]

[ Putin hater henne. Hatet er gjensidig ]