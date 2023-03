Kilder: Ønsker å gå med håndjern i retten

Dette vil få ham til å se standhaftig ut og hisse opp grasrotvelgerne hans til støtte for ham, er noe av motivasjonen for ønsket, skriver The Guardian.

Trump kan om kort tid bli tiltalt i saken som handler om «hysjpenger» som skal ha blitt betalt til pornoskuespilleren Stormy Daniels, og kan komme til å bli kalt inn til en storjury på Manhattan i New York. Da kan han like gjerne «ta den helt ut», har han resonnert, ifølge kildene nær ham.

Vil vise verden

Også The New York Times siterer kilder nær den tidligere presidenten som forteller dette.

– Han vil være trassig – vise verden at om de kan prøve å gjøre dette mot ham, kan de gjøre det mot hvem som helst, sier en person som snakket med Trump i helgen, skriver avisen, som også skriver at ingen er sikre på om han «tøffer seg» eller er resignert med tanken på hva som kan ligge foran ham.

Men det er absolutt ikke sikkert at det oppstår en situasjon der Trump blir fulgt inn i et rettslokale foran publikums øyne, skriver The New York Times. Dersom han blir tiltalt og overgir seg frivillig, blir det trolig gjort en avtale mellom sikkerhetstjenesten Secret Service og politiet, for å unngå et mediesirkus.

Trump risikerer å bli den første sittende eller tidligere presidenten som blir tiltalt for et kriminelt forhold.

Trump blir etterforsket i flere ulike saker, men det er saken rundt «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels som trolig har kommet lengst. Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, har sagt at han før presidentvalget i 2016 betalte 130.000 dollar til Stephanie Clifford, som er Stormy Daniels egentlige navn, for å sikre at hun ikke fortalte om at hun skal ha hatt et forhold til Trump. Trump har nektet for at det var noe forhold, men har innrømmet at han betalte Cohen for å betale Daniels for å stanse falske anklager.

Trump risikerer å bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering. Aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans.

Trump mener han er politisk forfulgt og at sakene rundt ham er et resultat av det.

Troverdig

En meningsmåling som Ipsos har gjennomført for Reuters viser at et flertall av de spurte mener saken mot Trump er politisk motivert. Det gjelder 54 prosent av de spurte amerikanerne, blant dem 80 prosent som støtter republikanerne og 32 prosent som støtter demokratene.

Men 70 prosent av de spurte, blant dem halvparten av de republikanske tilhengerne, sier også at det er troverdig at Trump i 2016-valgkampen betalte såkalte hysjpenger til Stormy Daniels slik at hun skulle holde tett.

Saken kan bli en test på hvor sterkt grep Trump har om det republikanske partiet, mener analytikere. Derfor følges det godt med på hva sentrale republikanske profiler reagerer, og ikke minst hva Trumps republikanske rivaler sier nå.

