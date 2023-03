Arrest-spekulasjoner: Den ene forsvarer Trump, den andre tier

USAs tidligere president Donald Trump hevdet lørdag at han vil bli pågrepet tirsdag, og ba tilhengerne protestere.

– Tiden er inne, skrev Trump på det sosiale mediet Truth Social.

– Vi er en nasjon i sterk tilbakegang og ledes inn i tredje verdenskrig av en uærlig politiker som ikke engang vet at han er i live, men som er omringet av onde og skumle folk, skrev han blant annet.

Nå følges Trumps potensielle republikanske rivaler med argusøyne for å se hvordan de reagerer: Mens enkelte har rykket ut til Trumps forsvar, er det påfallende stille fra andre.

«Hysj-penger»

Trump blir etterforsket i flere ulike saker, men det er saken rundt «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels som trolig har kommet lengst. Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, har sagt at han før presidentvalget i 2016 betalte 130.000 dollar til Stephanie Clifford, som er Stormy Daniels egentlige navn, for å sikre at hun ikke fortalte om at hun skal ha hatt et forhold til Trump. Trump har nektet for at det var noe forhold, men har innrømmet at han betalte Cohen for å betale Daniels for å stanse falske anklager.

Eks-president Donald Trump mener han er politisk forfulgt gjennom etterforskningene mot ham. Han har sagt at han kommer til å bli pågrepet tirsdag. (ALON SKUY/AFP)

Trump risikerer å bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering. Aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans.

Trump hadde i helgen ikke mottatt noe offisielt varsel fra statsadvokat på Manhattan, Alvin Bragg, om at han vil bli tiltalt. Men en storjury er i den siste fasen i etterforskningen, og Trumps juridiske team er forberedt på en mulig tiltale, skriver CNN.

Det vil i så fall være svært spesielt og skape stor politisk uro – Trump har varslet at han stiller som presidentkandidat igjen i 2024.

– Det kommer til å skape kaos, sier Trumps advokat Alina Habba til CNN.

– Det er en veldig skummel tid i landet vårt, sier Habba.

Trump mener han er politisk forfulgt og at sakene rundt ham er et resultat av det.

[ Slik havnet Ron DeSantis i woke-strid med Disney ]

Test på Trumps grep

Saken kan bli en test på hvor sterkt grep Trump har om det republikanske partiet, mener analytikere. Derfor følges det godt med på hva sentrale republikanske profiler reagerer, og ikke minst hva Trumps republikanske rivaler sier nå.

Tidligere visepresident Mike Pence, som er ventet å stille som presidentkandidat og har gått hardt ut mot Trump ved å si at historien vil holde ham ansvarlig for at han prøvde å snu valgresultatet i 2020, har nå rykket ut i Trumps forsvar.

– Jeg mener det sier alt man trenger å vite om det radikale venstre i dette landet. Dette føles som en politisk motivert rettsforfølgelse, sa Pence i et intervju med ABC søndag.

Flere republikanere som forbereder seg på å stille mot Trump i nominasjonskampen eller som er allierte med Trumps rivaler, har nå gått til det skritt å forsvare Trump, skriver The Washington Post. Vivek Ramaswamy, en mindre kjent republikaner som har kastet seg inn i racet, har også kritisert etterforskningen av Trump, og har oppfordret de andre republikanerne til å gjøre det samme.

[ Dagsavisen møtte fans i Florida: Dette er Ron DeSantis ]

Taus DeSantis

Derimot har det vært stille fra Nikki Haley, som formelt har lansert seg selv som kandidat, og ikke minst fra Ron DeSantis, som ikke har lansert seg selv ennå, men som er ventet å gjøre det. Florida-guvernøren regnes som Trumps absolutt største konkurrent til å bli republikanernes presidentkandidat.

Umiddelbart etter at Trump hadde sagt at han kom til å bli pågrepet, begynte allierte av ham åpent å presse DeSantis til å fordømme etterforskerne i New York, skriver The New York Times. Trump-allierte prøver trolig å vende grasrota i partiet mot DeSantis, skriver avisen.

– Det har gått over 24 timer og noen personer er fortsatt tause. Historien vil bedømme deres stillhet, tvitret Trump-kampanjen «Trump War Room» i helgen.

Trump har derimot fått støtte fra den republikanske speakeren i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

– Da er vi i gang igjen – skandaløst maktmisbruk fra en radikal statsadvokat som lar voldskriminelle gå fri mens han søker politisk hevn mot Donald Trump, skrev McCarthy i på Twitter.

[ – Mange velgere er slitne av all støyen rundt Trump ]

[ Disse kan utfordre Trump ]