Disse kan utfordre Trump

Tirsdag kom beskjeden som var ventet: Nikki Haley melder seg på i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat foran valget i 2024. Hun ble dermed den første som har lansert sitt kandidatur etter Donald Trump.

Men Trump er fortsatt den kandidaten flest republikanske velgere foretrekker, viser en ny måling. Ulike målinger har vist ulike resultater, i enkelte har Florida-guvernør Ron DeSantis fått mest støtte.

I målingen fra Reuters/Ipsos Mori sier 43 prosent av de spurte registrerte republikanske velgerne at de foretrekker Trump – langt flere enn de 31 prosent som vil støtte Ron DeSantis – som altså ikke har meldt seg som kandidat ennå. Sju prosent gir sin støtte til eks-visepresident Mike Pence, og kun fire prosent gir sin støtte til Nikki Haley.

Disse kan stille

De neste ukene og månedene vil det trolig være flere som melder seg på i kampen.

Her er noen av de mest aktuelle kandidatene på republikansk side – i tillegg til Donald Trump:

Ron DeSantis

Ron DeSantis. (MARCO BELLO/Reuters)

Den absolutte favoritten til å utfordre Trump. I den rangerte listen hos The Washington Post fra januar over de ti personene som mest sannsynlig vil bli republikansk kandidat, kommer DeSantis på førsteplass – over Trump. Har styrket seg enormt etter Florida-seieren i mellomvalget i november, da han fikk gjenvalg som guvernør. I målinger mellom bare han og Trump har han flere ganger kommet best ut, mens Trump har gjort det best i en del målinger med flere kandidater. Det er antatt at han eventuelt melder seg på i løpet av sent på våren eller tidlig på sommeren.

Nikki Haley

Nikki Haley. (Kevin Lamarque/Reuters)

USAs tidligere FN-ambassadør, den gang utnevnt av Trump, og tidligere guvernør i South Carolina. Nikki Haley (51) ble tirsdag den første etter Trump til å kunngjøre at hun stiller. Kan kanskje bli eneste kvinne i racet. Hun hadde varslet en stor kunngjøring onsdag. I stedet kom nyheten i en video hun delte på Twitter tirsdag.

Tim Scott

Tim Scott. (John Locher/AP)

Senator i South Carolina som vant med hele 26 prosentpoeng foran motstanderen i valget. Kommer på tredje plass på The Washington Posts liste fra januar.

Mike Pence

Mike Pence. (LEAH MILLIS/Reuters)

Den tidligere visepresidenten under Trump er av mange tippet som en av kandidatene, og ga nylig ut en selvbiografi. Pence har distansert seg fra Trump etter at de to forlot Det hvite hus.

Mike Pompeo

Mike Pompeo. (Steven Senne/AP)

Tidligere utenriksminister under Trump og tidligere CIA-direktør, kom nettopp ut med selvbiografi. Mange regner det som sannsynlig at han vil stille.

Andre aktuelle navn:

Larry Hogan, Chris Sununu, Ted Cruz, Glenn Youngkin, Liz Cheney.

Bra for Trump

Det antas at det er bra for Trump dersom det er mange som stiller mot ham. Dersom det blir flere enn en annen kandidat som stiller mot Trump, vil republikanere som vil ha en annen enn han spre sine stemmer mellom de andre kandidatene. Dermed vil hver og en av disse kandidatene få færre stemmer og dermed kanskje ikke kunne måle seg med Trumps støtte i en republikansk kandidatkamp.

En måling fra Yahoo News/YouGov viser at i en konkurranse mellom kun Florida-guvernør Ron DeSantis og Donald Trump, vil DeSantis slå Trump: I målingen sier 45 prosent at republikanske velgere at de vil støtte DeSantis, mot 41 prosent for Trump. Men dersom det kommer minst én republikansk kandidat i tillegg, vil Trump komme best ut av det.

