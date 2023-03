Amerikanerne mener Trump-etterforskning er politisk motivert – og troverdig

54 prosent av de spurte, blant dem 80 prosent som støtter republikanerne og 32 prosent som støtter demokratene, sier i en meningsmåling som Ipsos har gjennomført for Reuters at saken mot Trump er politisk motivert.

70 prosent av de spurte, blant dem halvparten av de republikanske tilhengerne, sier det er troverdig at Trump i 2016-valgkampen betalte såkalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels slik at hun skulle holde tett om et angivelig forhold til Trump.

Rundt 62 prosent, blant dem en tredel av de republikanske tilhengerne, sier at det også er troverdig at Trump forfalsket dokumenter og begikk svindel.

Ni av ti spurte sier de har hørt om Manhattan-påtalemyndighetens etterforskning av Trump. Dette er en av flere saker der Trump etterforskes.

I delstaten Georgia vurderer påtalemyndigheten å reise sak mot Trump for å ha prøvd å omgjøre valgresultatet i 2020.

Samtidig er justisdepartementet i gang med en gransking av Trumps besittelse av graderte dokumenter etter at han forlot Det hvite hus, samt forsøk på å endre valgresultatet i 2020.

Rundt 54 prosent av de spurte, 85 prosent av dem demokrater og 21 prosent republikanere, sier at anklagene om valgjuks er troverdige.

Målingen er foretatt over to dager og ble avsluttet tirsdag. 1.003 respondenter har deltatt, blant dem 415 selverklærte demokrater og 383 republikanere. Feilmarginen er på 4–6 prosentpoeng.

