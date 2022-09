Kong Charles på pengene? Ikke ennå

Først rundt midten av 2024 forventer den britiske sentralbanken, The Bank of England, at nye pengesedler med bilde av kong Charles III vil bli satt i sirkulasjon.

Charles’ portrett skal pryde sedlene pålydende 5, 10, 20 og 50 britiske pund, melder sentralbanken. Innen utgangen av året skal et nytt portrett være klart, og sedlene formgis. Kun portrettet blir byttet ut, ikke sedlenes utforming generelt, eller portrettet av en berømt brite på baksida. Likevel vil det tar altså ta halvannet års tid fra designet er klart, til de nye sedlene faktisk tas i bruk. Også etter at sedlene med Charles kommer i sirkulasjon, vil sedlene med Elizabeth fortsette å være gyldige helt til de er utslitt.

«I tråd med råd fra kongefamilien om å minimere den miljømessige og økonomiske belastningen ved bytte av monark, vil vi fortsette å sette nye sedler med Dronning Elizabeth i sirkulasjon. Vi vil kun trykke nye sedler for å erstatte utslitte sedler, og for å dekke en generell økning i behovet for pengesedler», skriver The Bank of England i en pressemelding.

Sedlene av Elizabeth kom for øvrig ikke i sirkulasjon før i 1960, åtte år etter hennes kroning.

I tillegg til et portrett av monarken, prydes britiske pundsedler per i dag av følgende sentrale personer fra britisk historie:

£5 – Winston Churchill (1874-1964), politiker og forfatter som var statsminister under krigen 1940–45 og igjen i 1951–55

£10 – Jane Austen (1775-1817), forfatter kjent for en lang rekke romantiske romaner som også er filmatiserte

£20 JMW Turner (1775-1851), romantisk landskapsmaler kjent særlig for grandiose sjøfartsmotiver

£50 Alan Turing (1912-54), matematiker og kodeknekker som regnes grunnleggeren av teoretisk datateknologi og kunstig intelligens

