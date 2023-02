Heinz leter etter mann som overlevde 24 dager på ketsjup

47 år gamle Elvis Francois jobbet med å reparere båten sin nær den nederlandske delen av øya Saint Martin i desember, da båten hans drev til sjøs. Uten tilstrekkelig navigasjonskunnskap for å komme seg tilbake til land, endte han med å tilbringe 24 dager til sjøs før han ble funnet.

Han overlevde en flaske ketchup, hvitløkspulver og Maggi-buljongterninger som han blandet med vann.

Nå ønsker ketsjup-produsenten Heinz å komme i kontakt med mannen, så de kan gi han en ny båt fullt utstyrt med navigasjonsløsninger.

Ketsjup-produsenten har sendt ut en digital flaskepost i håp om at de skal finne Elvis Francois. (Skjermdump, Instagram)

Digital flaskepost

Heinz kontaktet myndighetene i Dominica, hjemlandet til Francois, i et forsøk på å lokalisere mannen, uten hell. Også Columbias sjøforsvar har blitt kontaktet, men heller ikke de har klart å finne mannen.

Nå har de startet en kampanje i sosiale medier, med emneknaggen #FindTheKetchupBoatGuy.

På Instagram skriver de at de ønsker å feire at han ble reddet, og at de ønsker å hjelpe ham med en ny båt.

– Men vi sliter med å finne ham. Derfor sender vi denne posten ut på internettets hav, for hvis noen kan hjelpe oss å finne ham, er det dere, skriver de, og oppfordrer alle om å sende posten videre.

Ba CNN om hjelp

Ketsjup-produsenten nøyer seg ikke med bare å sende ut en digital flaskepost. De har også sendt ut e-poster til tradisjonelle medier, der de ber om hjelp.

En av dem, er et av verdens største medieselskap. Til CNN skriver firmaet at de også prøver å få hjelp av allmennheten, i jakten på mannen.

– Vi ønsker også kontakt med troverdige kilder som kan hjelpe oss å komme i kontakt med Elvis, slik at vi kan hjelpe til med å dekke en ny båt fullt utstyrt med navigasjonsteknologi, slik at han kan å unngå en lignende katastrofe i fremtiden, skriver Heinz til medieselskapet.

