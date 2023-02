Hun mener politiet drepte den berømte faren hennes

Malcolm X var en sentral figur i den amerikanske borgerrettsbevegelsen på 1950-60-tallet.

Han var muslim, og leder av den amerikanske nyreligiøse organisasjonen the Nation of Islam til 1964. Malcolm X mente at hans versjon av islam ga styrke til kampen for svartes rettigheter i USA, i en tid der diskriminering basert på hudfarge ikke bare var vanlig, men til og med lovfestet.

Malcolm X var en kontroversiell figur, både blant hvite og svarte. En del mente han var for kompromissløs, og mange var skeptiske til at han var muslim.

Uskyldig dømt

Den 21. februar 1965, kort tid etter at han forlot the Nation of Islam, ble Malcolm X skutt og drept i Harlem i New York. Han ble kun 39 år gammel.

Malcolm X Nebraska Hall of Fame Malcolm X fotografert den 16. mai 1963. (AP arkivfoto)

Tre tidligere Nation of Islam-medlemmer ble dømt for mordet. Men så sent som i 2021 ble to av dem frikjent, og i oktober 2022 ble familiene deres tilkjent 36 millioner dollar i kompensasjon for å ha blitt uskyldig dømt.

I rettssaken kom det fram at bevisførselen i 1965 ikke holdt mål, og at FBI hadde holdt tilbake bevis som kunne fått mennene frikjent i utgangspunktet.

Stevner CIA, FBI og NYPD

Helt siden mordet, har det blitt spekulert i hvem som egentlig sto bak.

Nå har Malcolm X’ datter, som heter Ilyasah Shabazz, kommet på banen.

Nå hevder hun at myndighetene var innblandet. Det melder BBC.

Helt konkret anklager hun etterretningsorganet CIA, det føderale politiet FBI, samt New York-politiet NYPD, for å ha drept faren, og sett til at feil personer ble dømt etterpå. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vil ha rettferd

Datteren har nå stevnet disse organisasjonene for retten. Hun krever 100 millioner amerikanske dollar, som tilsvarer i overkant av en milliard norske kroner, i kompensasjon.

– Vi vil ha rettferd for faren vår. Vi ønsker at denne granskningen endelig vil gi svar på spørsmål vi mangler svar på, sa Ilyasah Shabazz, ifølge Al Jazeera.

Hun var to år gammel, og til stede da faren ble skutt 21 ganger rett før han skulle holde tale i forsamlingslokalet som nå heter Malcolm X & Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center, og der pressekonferansen ble holdt

Verken CIA, FBI eller NYPD har så langt villet kommentere stevningen.

