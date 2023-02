– Biden framstår som lederen av den frie verden

– Talen var som forventet. Biden bærer litt preg av alderen, men var likevel energisk. Man hører at dette er noe han tror på. Han talte med stor patos, og framstår veldig som lederen av den frie verden. Han hadde et veldig tydelig budskap om transatlantisk fellesskap, og enighet mellom Nato-landene. Og han snakket mye om hvordan Putin har undervurdert Ukraina og Vesten.

Det sier rådgiver i Civita og USA-ekspert Eirik Løkke til Dagsavisen, i etterkant av Joe Bidens tale i Polen tirsdag kveld.

I sin tale var Biden opptatt av å få fram at USA, Europa og Nato står samlet bak Ukraina i krigen mot Russland. Tross russiske forsøk på å splitte Vestens støtte blant annet gjennom å strupe gasseksporten og mateksporten, som igjen har ført til skyhøye priser på mat og energi, står Vesten samlet, sa Biden.

Løkke mener han har rett i den påstanden

– Ja, langt på vei. Putin har det siste året greid å samle Vesten på en måte Vesten neppe hadde greid uten angrepet på Ukraina. Som Biden var inne på, nå er jo Finland og Sverige på vei inn i Nato. Det er en stor strategisk miskalkulering fra Putin. Selv om det har vært splid innad i Vesten og en del krangling, særlig på Bidens hjemmebane i USA der det er sterk polarisering, har krigen i Ukraina virkelig samlet Vesten, sier Løkke.

Autokrati vs. demokrati

Biden talte i Warszawa kun få timer etter at Russlands president Vladimir Putin talte til det russiske folk på TV. Der forsøkte Putin å tegne et bilde der Vesten truer russerne militært, at den russiske føderasjonen er truet, og at Russland gjentatte ganger har forsøkt å finne fredsløsninger i Ukraina, men at Nato har sagt nei.

Han kom også med en lang rekke absurde påstander om et Europa og USA i moralsk forfall der pedofili er helt vanlig. Forskjellene mellom Putins og Bidens tale, med kun få timers mellomrom, viste fram to diametralt ulike verdensbilder.

Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita. (CF-WESENBERG)

– Det kan oppsummeres på en veldig enkel måte: Biden forteller sannheten. Han er opptatt av sannheten, fordi sannhet er et fundament for det frie samfunn. Putin forteller ikke sannheten. Sannhet er den største fienden for totalitære nasjoner, og det vet Putin. Det er derfor han hele tiden tegner fullstendig absurde bilder, som jeg tviler om at russerne tror på. Men det Putin har gjort hele tiden, så lenge han har vært leder i Russland, er å forvrenge sannheten så mye at folk ikke lenger vet hva de skal tro. Som Peter Pomerantsev (sovjetiskfødt, britisk journalist) sier, Russland er landet der ingenting er sant, men alt er mulig. Putins tale i dag er et eklatant eksempel på nettopp det, sier Løkke, og legger til:

– Biden var veldig opptatt av kontrastene mellom autokrati og demokrati. Den frie verden mot autokratiet til Putin. Det er et narrativ som også ble tegnet under sikkerhetskonferansen i München, og som er veldig i tidsånden. Og det er et bilde jeg mener det er helt riktig at han tegner.

Vladimir Putin under tirsdagens tale om nasjonens tilstand. (Sergei Savostyanov/AP)

Varer støtten?

Biden var altså opptatt av å vise fram at USAs, Europas og Natos støtte til Ukraina fortsatt er like sterk. Men har han helt rett i det? Særlig i USA dukker det stadig vekk opp politiske stemmer som sår tvil ved amerikanernes støtte til krigen.

– Overordnet er støtten til Ukraina fremdeles veldig sterk. Men under valgkampen i fjor så vi at deler av venstresiden i det demokratiske partiet oppfordret Biden til å finne en fredsløsning med Russland. De gikk riktignok tilbake på en del av det, men likevel finnes de holdningene der. Deler av de ytterliggående sidene av det Republikanske partiet, med kokofolkets primærstemme Marjorie Taylor Greene i spissen, vil ikke at USA skal bidra i Ukraina i det hele tatt. Men det sentrale «establishmentet» i begge partiene er veldig tydelige i sin støtte til Ukraina, sier Løkke.

Samtidig minner han om at det er nok av eksempler i historien på at amerikanerne ikke har holdt løfter om at de skal stå ved noe «så lenge som nødvendig».

– Amerikanerne sa det samme om Afghanistan, helt til de plutselig ikke sa det lenger. Det er noen vesentlige forskjeller mellom Afghanistan og Ukraina. Ukraina er jo mye nærmere Nato og Europa, og man ser jo innsatsen til Ukraina og det ukrainske folket. Men Putin kalkulerer nok med at idéen om at USA og Nato skal stå ved Ukraina så lenge som nødvendig ikke blir tilfellet. Han kalkulerer nok med at Trump skal gjøre comeback i 2024 eller at Vesten skal bli mer opptatt av økte energipriser og matvarepriser og bli mindre interessert i å støtte Ukraina, sier Løkke, og legger til:

– Jeg tviler ikke et sekund på at Biden mener det han sier. USA vil stå ved Ukraina så lenge han er president. Men han er gammel, og det kommer et nytt valg snart. Vil han ta gjenvalg? Og om han gjør det, vil han vinne? Det er langt fra sikkert at det bare blir opp til han, sier Løkke.

