Biden vil nekte asyl til folk som kommer via tredjeland

I praksis er det snakk om nær totalforbud, ettersom Biden-administrasjonen vil innføre store begrensninger for alle nasjonaliteter bortsett fra mexicanere.

I motsetning til migranter fra Sør- og Mellom-Amerika trenger ikke mexicanere å dra via noe tredjeland for å nå USA og søke asyl, siden Mexico deler grense med USA.

Men for migranter fra land sør for Mexico vil USA stille som krav at de søker beskyttelse i et av landene de tar seg gjennom på ferden nordover mot USA.

Mange migranter lar være å søke asyl i landene de passerer på ferden til USA, for eksempel Mexico, i håp om at de kan søke asyl ved ankomst til USA i stedet, skriver The New York Times. En strøm av migranter har forlatt økonomisk ruin i land som Cuba, Haiti, Nicaragua og Venezuela og tatt seg til USA via Mexico.

Forslaget fra Biden-administrasjonen kom tirsdag og må først gjennom en 30 dagers åpen høringsrunde før det kan vedtas. Hvis det blir vedtatt, ventes det å tre i kraft i mai.

Tidligere president Donald Trump prøvde å innføre et lignende forbud i 2019, men ble da stanset i en føderal ankedomstol. Bidens fremstøt kan dermed også havne i rettsapparatet.

