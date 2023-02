Har endret Roald Dahl-bøker for å gjøre dem mindre støtende

Britiske Puffin, et av verdens største forlag som gir ut barnebøker på engelsk, har valgt å komme med en rekke endringer når de framover skal utgi bøker fra forfatteren Roald Dahl. Dette for å gjøre bøkene mer inkluderende og mindre støtende, skriver The Telegraph.

Ifølge avisa engasjerte forlaget såkalte sensitivitetslesere for å hjelpe til med å omskrive deler av forfatterens tekst, for å sikre at bøkene «kan fortsette å nytes av alle i dag». Ifølge The Guardian har det blitt gjort hundrevis av endringer fra bøkenes opprinnelige tekst.

Roald Dahl regnes som en av verdens mest anerkjente barnebokforfattere. Han kom fra Storbritannia, men hadde norske foreldre. Da han døde i 1990, hadde han rukket å gi ut 22 bøker, deriblant klassikerne Charlie og sjokoladefabrikken og Heksene.

Har lagt til egne setninger

Omskrivingen har blant annet ført til at enhver referanse til ordet «feit» («fat») for å beskrive en karakters utseende har blitt fjernet. Det betyr at Augustus Gloop fra boka Charlie og sjokoladefabrikken nå kalles «enorm» i stedet for «feit» i den engelske utgaven.

Kjønnsnøytrale begreper har også blitt lagt til enkelte steder. Umpa-Lumpaene i den engelske utgaven av Charlie og sjokoladefabrikken ble tidligere beskrevet som «små menn». Nå er de i stedet «små mennesker». Skymennene i boka Verdens største fersken har dessuten blitt til skymennesker, skriver The Guardian.

I tillegg til språklige endringer, har det også blitt lagt til tekst som ikke har blitt skrevet av Dahl. I boka «Heksene» avsluttes nå et avsnitt som forklarer at hekser er skallet under parykkene med denne nye setningen på engelsk: «Det er mange andre grunner til at kvinner kan bruke parykk, og det er absolutt ikke noe galt med det».

Umpa-Lumpaene skal ikke lenger omtales med kjønn i den engelske bokutgivelsen av Charlie og sjokoladefabrikken. Her fra filmen med samme navn, som hadde skuespiller Gene Wilder i hovedrollen. (Warner Bros / Shutterstock)

– Woke galskap

Bøkene til Roald Dahl har tidligere fått kritikk for å inneholde tekst som kan omfattes som vulgær og grotesk. Ifølge The Telegraph har Matthew Dennison, Roald Dahls biograf, forklart at forfatteren valgte sitt vokabular med omhu.

– Jeg er nesten sikker på at han ville ha erkjent at endringer i romanene hans som følge av det politiske klimaet ble drevet av voksne snarere enn barn, sier han.

Det har kommet flere reaksjoner på nyheten om at forlaget Puffin har valgt å endre språket til Roald Dahls bøker. Blant annet har den konservative kommentatoren Nile Gardiner kalt det «uendelig woke galskap» på Twitter. Ifølge LBC har mediekommentatoren Paul Connew omtalt omskrivingen som «på grensen til det absurde».

Roald Dahl Story Company, selskapet som eier rettighetene til alle Roald Dahls fortellinger, har ifølge The Guardian gitt følgende uttalelse om endringene:

– Når vi gir ut nye opplag av bøker som er skrevet for mange år siden, er det ikke uvanlig å gjennomgå språket, samtidig som å oppdatere andre detaljer, inkludert bokomslag og sideoppsett. Vårt veiledende prinsipp har hele tiden vært å opprettholde historien, karakterene og den uærbødige og kritiske ånden i den opprinnelige teksten. Alle endringer som er gjort, har vært små og nøye gjennomtenkt.

Roald Dahl

Roald Dahl var en britisk forfatter som ga ut en rekke kjente og kjære barnebøker.

Begge foreldrene hans var norske og han var ofte i Norge som barn.

Dahl skrev til sammen 22 bøker. Blant de mest kjente er barneromanene Charlie og sjokoladefabrikken (1964), Danny og den store fasanjakten (1975), Georgs magiske medisin (1981), SVK (1982), Heksene (1983) og Matilda (1988).

Dahl døde i 1990, 74 år gammel.

