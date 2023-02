Tenketank: Russland har mistet nesten 40 prosent av sine tanks

Det er tenketanken International Institute of Strategic Studies (IISS) som anslår dette etter en opptelling, skriver The Guardian.

Tallene er i hovedsak basert på åpne kilders bilder fra droner, satellitter og fra slagmarken, og er hentet fra perioden fra krigen startet i februar 2022 til slutten av november. IISS mener Russlands stridsvogner i denne perioden ble redusert med 38 prosent, fra 2,927 til 1,800. Det er antatt at flere tanks er blitt ødelagt etter dette også.

Det var spesielt mange tanks som gikk tapt i begynnelsen av krigen, da Russland prøvde å få kontroll over Kyiv, og sendte en lang kolonne med tanks i retning Kyiv. Dette forsøket måtte gis opp.

Ukrainas tanks er anslått å ha økt fra 858 til 953. Selv om de har mistet mange, har de også tatt over mange fra Russland, og mottatt gamle tanks fra Polen, Tsjekkia og andre land som har gamle stridsvogner fra sovjettiden. Men landet har altså fortsatt langt færre stridsvogner enn Russland.

Ukraina får flere

Ukraina er imidlertid lovet stridsvogner fra flere europeiske land og USA. Blant annet vil Tyskland sende 14 stridsvogner av typen Leopard 2 i slutten av mars eller begynnelsen av april. På sikt er målet å opprette to bataljoner med Leopard 2-stridsvogner. En slik bataljon består vanligvis av 40–50 stridsvogner, samt mye annet materiell og et betydelig antall soldater i støttefunksjoner.

Norge gir Ukraina en stridsvognpakke med åtte Leopard 2-vogner og inntil fire pansrede støttekjøretøy, varslet forsvarsminister Bjørn Arild Gram på Natos forsvarsministermøte i Brussel tirsdag.

Beslutningen om at vestlige land og USA gir stridsvogner kom i slutten av januar.

– Dette vil være ekstremt viktig for Ukraina på bakken, sa sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen da.

– Jeg skal ikke bruke ordet avgjørende, men det vil være veldig vanskelig for ukrainske styrker å rykke framover med stor hurtighet og ildkraft uten disse stridsvognene, sa Bukkvoll.

Selv om Russland har flere stridsvogner enn Ukraina, er det en rekke problemer med dem, påpekte Bukkvoll.

– Russlands problem er at en del av de nye er ødelagt, og at de fleste de har er gamle og ikke godt tatt vare på. De klarer dessuten ikke å drifte alle der har samtidig, da det krever enormt med etterforsyninger, sa Tor Bukkvoll.

Russland har startet en større offensiv i Øst-Ukraina nå. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa denne uka at det haster med å levere ammunisjon, drivstoff og reservedeler til Ukraina.

Eksperter mener Russland har dårlig tid for å lykkes med offensiven.

– Den russiske militærledelsen ser ut til å prøve å skynde seg å iverksette en avgjørende offensiv, trolig før ankomsten av vestlig militærhjelp (til Ukraina, red.anm.) og den gjørmete våren i Ukraina rundt april, skrev tenketanken Institute for the Study of War (ISW) da offensiven startet.

