Spekulasjonene løper løpsk i USA etter nedskyting av flygende objekter

Amerikanske nedskytinger av fire objekter på himmelen har utløst et skred av rykter, feilinformasjon og konspirasjonsteorier.

– Det blir en etterforskning, og vi vil få mer informasjon etter hvert, men hittil har disse historiene skapt en lekeplass for folk som er interessert i å spekulere eller bidra til støy, sier Jim Ludes, tidligere nasjonal forsvarsanalytiker som nå leder Pell Senter for internasjonale relasjoner ved Salve Regina University.

– I hvert fall får vi delvis mer informasjon. For myndighetene driver også mye hemmelighold, legger Ludes til.

President Joe Biden og andre topptjenestemenn i Washington har sagt lite om nedskytingene, som begynte med en mistenkt kinesisk spionballong 4. februar.

Tre nedskytninger

Siden har USA skutt ned tre andre uidentifiserte objekter. Fra fredag til søndag var det tre slike nedskytinger på like mange dager. Myndighetene har erkjent at det er mye de ikke vet om de tre objektene, inkludert hvordan de holdt seg svevende, hvem som har bygget dem og hvorvidt de ble brukt til etterretning eller ei. Men de har understreket at de ikke mener de har utgjort noen militær trussel.

Tirsdag erkjente Det hvite hus at ingenting tydet på at de kom fra Kina.

Sosiale medier koker nå over av spekulasjoner. Teoriene florerer om at Biden hadde utplassert objektene – som en måte å distrahere amerikanere fra andre, mer presserende problemer. Som det vanskelige migrasjonsspørsmålet, krigen i Ukraina og Republikanernes granskinger av Hunter Biden, presidentens sønn.

Den største aktiviteten finner man i sosiale medier som er populære blant høyreekstreme amerikanere, men konspirasjonsteoriene har også fått plass på de store sosiale mediene, som Twitter og Facebook.

Vil avlede oppmerksomheten?

En av de mest populære teoriene antyder at Det hvite hus og Pentagon bruker himmelobjektene for å avlede oppmerksomheten fra et kjemisk utslipp tidligere denne måneden i Ohio.

Den hendelsen, forårsaket av en togavsporing, skjedde flere dager før de siste objektene ble skutt ned, og ble omfattende dekket. Ikke desto mindre var hendelsen det mest populære temaet som ble søkt opp på Google på mandag.

Saken har også utløst voldelige trusler, ifølge SITE Intelligence Group, et firma som sporer ekstremistisk retorikk på nettet.

Etter at Det hvite hus uttalte at tidligere tilfeller ikke ble oppdaget under Donald Trumps presidentskap, ble det sirkulert en artikkel om den ytre høyresiden som oppfordret til drap på tjenestemenn under Trump-administrasjonen som hadde holdt tilbake informasjon om dette.

Tjenestemenn i Trump-administrasjonen har sagt at de ikke kjente til noen overvåkingsfartøy.

Utenomjordiske spekulasjoner

Ved siden av de politiske konspirasjonsteoriene florerer det også forslag om at objektene var utenomjordiske. Bilder av angivelige ufoer er blitt delt på nettet og nettsøk etter begrepet «ufo» har de siste dagene økt over hele verden, ifølge informasjon fra Google Trends.

– Ikke bekymre deg, det er bare noen av vennene mine som kommer innom, spøkte Elon Musk, administrerende direktør for Twitter, Tesla og SpaceX, i en tweet søndag.

Det hvite hus har på sin side forsøkt å tilbakevise påstandene om at det snakk om romvesener.

– Jeg vet at det har vært spørsmål og bekymringer rundt dette, men det er ingen – igjen ingen indikasjon – på romvesener eller utenomjordisk aktivitet, uttalte pressesekretær Jean-Pierre til journalister.

Viser mistillit

Mange av spekulasjonene har for øvrig det fellesstrekk at de viser sterk mistillit til USAs valgte ledere.

– Kanskje Joe fikk laget ballongen og Hunter til å sende dem opp for å skremme oss, skrev en Facebook-bruker. – Hva vet vi??? VI vet ikke, la brukeren til.

– USAs myndigheter må balansere publikums ønske om kunnskap med behovet for hemmelighold av hensyn til nasjonens sikkerhet og forsvar, sier Ludes.

Informasjon vil nok uansett ikke tilfredsstille Bidens kritikere – eller forhindre misvisende forklaringer på internett, legger han til.

Store nyhetssaker og hendelser fører ofte til en strøm av falske og villedende påstander. Som i fjor da Nord Stream-rørledningene i Nordsjøen ble skadd.

I det tilfellet spredte Russland konspirasjonsteorier om at USA var skyld i sabotasjen. De udokumenterte beskyldningene ble raskt forsterket av høyreekstreme nettbrukere i USA.

Kina har hevdet at ballongen som ble skutt ned 4. februar, bare var en værballong brukt til meteorologisk forskning. Denne uka sa også Kinas utenriksdepartement at ti amerikanske ballonger hadde kommet inn i kinesisk luftrom uten tillatelse det siste året.

– Beijings svar er et forsøk på å fremstille Kina som den ansvarlige aktøren, samtidig som de forsøker å unngå anklager fra USA om spionasje, mener Kenton Thibault, Kina-ekspert ved Atlantic Councils Digital Forensic Research Lab, en organisasjon som sporer utenlandske desinformasjon og propaganda.

– Kina prøver å gi et klart signal til nasjoner i utviklingsland om at USA er egoistisk, upålitelig og hyklersk, legger han til.

