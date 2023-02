Oppretter spleis for jordskjelvrammet familie

Da ble landsbyen i Tyrkia der foreldrene og søsknene hans bor, ble rammet av jordskjelvet som så langt har tatt livet av over 25.400 personer. For skuespiller, manusforfatter og filmskaper Shokat Harjo er situasjonen fortvilet. Han skulle gjerne ha vært hos familien og hjulpet til.

Spleis

«På mandag var det over 200 jordskjelv i Syria og Tyrkia, hvor to var svært kraftige med styrke på 7.8 og 7.5. Min familie er sterkt rammet og husene deres er helt ødelagt. Både huset til foreldrene mine, og til søsknene mine har fått store sprekker og kan falle sammen når som helst. Min mor og far er gamle og syke, og jeg vil gjerne bidra til at de kan kjøpe seg et nytt bosted. Om du har noe å bidra med, så blir jeg utrolig takknemlig!», skriver han på sin egen Facebook-side.

Målet hans er å samle inn 200.000 kroner.

– Men alt hjelper. Hittil har det kommet inn cirka 22.000 kroner, sier han.

– Disse pengene er bare nok til foreldrene mine. Jeg får ikke hjulpet hele familien med disse pengene, legger han til.

Earthquake in Diyarbakir Ødeleggelsene etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria er enorme. Her leter folk i ruinene etter jordskjelvet i Diyarbakir i Tyrkia. (SERTAC KAYAR/Reuters)

Ikke alvorlig skadet

Foreldrene bor i Beracik, og det samme gjelder søstera og mannen hennes.

– Storebroren min bor med familien sin i Gazianitap, en annen søster med barn i Mersin og alle er rammet, skriver Shokat Harjo i en e-post til Dagsavisen.

– Jeg har også en søster som bor i Jarablus i Syria, som også er rammet. En annen storebror bor nå i en moske sammen med kona og deres tre barn, sier han.

Til sammen er det fem familier han prøver å hjelpe.

– Foreldrene mine er syke og har medisinsk hjelp, men det har ikke noe med jordskjelvet å gjøre. Alle har vært heldige i å ikke bli alvorlig skada, sier han videre i e-posten.

Under skjelvene på tirsdag, så møttes hele familien på FaceTime for å si «farvel» hvis ikke alle overlevde. Men heldigvis er ingen blitt alvorlig skadet. — Shokat Harjo

Da jordskjelvet rammet var de ikke sikre på om de ville se hverandre igjen.

– Under skjelvene på tirsdag møttes hele familien på FaceTime for å si «farvel» hvis ikke alle overlevde. Men heldigvis er ingen blitt alvorlig skadet, sier han.

– For meg som sitter her i Norge og er trygg, så prøver jeg å hjelpe til så godt jeg kan med de mulighetene jeg har, sier han stille.

I Norge

Han har et inderlig håp om å kunne hjelpe, men han er her i Norge. Og håper spleisen vil bidra.

– Jeg er syk, og må sove. Og jeg har en film som må skytes i neste uke. Midt i alt kaoset, skriver han på en SMS til Dagsavisen, og ønsker spørsmålene på mail.

– Jeg holder på med kortfilmen, «I Walked Alone», en film basert på den virkelige hendelsen når Shokat måtte flykte fra IS i det landsbyen ble angrepet. Filmen handler om kjærlighet og viljen til en person som faller ned, reiser seg og overlever mot alle odds for å finne et nytt liv, forteller han.

29-åringen kommer fra Kobane i Nord-Syria, i den kurdiske delen av landet.

I 2011 ble han skutt i beina og ryggen, da IS-angrep landsbyen i Syria hvor han oppholdt seg.

– Fysisk er jeg bra, men det psykiske sitter fortsatt i, sier han.

I barndommen var det fotball som opptok han og broren, og drømmen var å spille for Liverpool.

Men det ble skuespill og film som ble leveveien for 29-åringen, og han har vært skuespiller ved Det Norske Teateret, foruten å lage film.

Etter at han ble skutt, tilbrakte han flere år som flyktning og immigrerte til slutt til Norge. Nå ønsker å bruke sitt unike perspektiv som utlending i et nytt land til å uttrykke både sin egen og andres historier. Han mener at mennesker med ulike bakgrunner og erfaringer bør være representert på scenen og i film. I 2021 spilte Harjo en av hovedrollene i den prisbelønte spillefilmen «Gritt» Samme år ga han ut sin debutkortfilm, «Edderkoppen», en neo-noir-historie om to svært forskjellige kulturer som kolliderer på et hotell i Norge, står det på hans IMDb-profil.

---

Dette vet vi om jordskjelvene i Tyrkia og Syria

Klokka 4.17 lokal tid natt til mandag ble det sørøstlige Tyrkia og nordvestlige Syria rammet av et kraftig jordskjelv, som ble målt til 7,8 i styrke. Episenteret var cirka 17,9 kilometer under bakken nær byene Gaziantep og Osmaniye, noen mil fra grensen til Syria.

Siden er til sammen 600 etterskjelv registrert, deriblant et med styrke 7,5 i samme område ni timer etter det første jordskjelvet.

Lørdag passerte antall bekreftede døde 25.400 mennesker. Men mange ligger fortsatt under ruinene av sammenraste bygninger, og tallet på døde ventes å stige i dagene som kommer.

Jordskjelvkatastrofen er den dødeligste i verden på over ti år.

Flere hundretusen mennesker i både Tyrkia og Syria har søkt tilflukt i midlertidige leirer, i hoteller, moskeer, idrettsarenaer, kjøpesentre og andre steder. Mange andre må sove under åpen himmel eller i enkle telt på gater og i parker.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har erklært unntakstilstand i tre måneder i de jordskjelvrammede delene av landet.

Mens internasjonal hjelp i form av både redningsmannskaper, humanitær hjelp og penger strømmer til Tyrkia, får Syria lite hjelp på grunn av sanksjoner og konsekvensene av mange års krig.

Den første kolonnen med FN-bistand ankom Syria torsdag.

Millioner av flyktninger fra Syria og andre krigsrammede områder bor i området, ofte under kummerlige forhold med dårlig tilgang til helsehjelp.

WHO anslår at opptil 23 millioner mennesker kan være rammet av jordskjelvkatastrofen og lover langtidsbistand. Ifølge WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus bistår 77 land og 13 internasjonale helseorganisasjoner i nødhjelpsarbeidet i de rammede områdene.

Været i de jordskjelvrammede områdene er kaldt og vått. Det er kuldegrader og snø flere steder.

Kilde: NTB

---