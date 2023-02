Norske Norunn: – Hele bakken beveget seg mens vi sprang

Norske Norunn Langøy befant seg i Kozan, bare et par timers kjøring fra episenteret i den lille byen Pazarcik, da det første skjelvet kom. Selv om det er et stykke unna, kunne skjelvet merkes godt der.

– Jeg var i dyp søvn da jeg våknet 17 minutter over 4 i natt. Hele sengen ristet. Jeg tenkte med en gang “Gud, dette må være jordskjelv”. Jeg vekket forloveden min, og han sa vi måtte komme oss ut av huset med en gang, forteller Langøy på telefon til Dagsavisen.

– Det var helt forferdelig, sier hun.

En rekke småskjelv kom utover formiddagen mandag, og et nytt stort etterskjelv rammet Tyrkia og Syria klokka 13.24 lokal tid, 11.24 norsk tid nær landsbyen Ekinözü. Det skal ha en styrke på 7,5.

Også dette skjelvet merket Langøy like godt.

– Hele bakken beveget seg mens vi sprang. Dette er uhyggelig. Vi ber for de som mister mange i denne tragedien, sier hun til Dagsavisen.

Hun forteller at et stort gammelt tuntre beveget seg under det første skjelvet. Men ingenting ble skadet eller ødelagt der hun var.

– Vi var heldigvis i et murhus med bare en etasje, sier hun.

Hun pendler mellom Norge og Tyrkia, og har vært i Tyrkia siden august. Langøy er opprinnelig fra Roaldsøy utenfor Stavanger.

Ringer rundt

I byen Adana kun en drøy times kjøring fra der hvor hun er, er det store skader og sammenraste bygninger. Forloveden kjenner folk i Adana. Formiddagen har gått med på å ringe rundt, forteller Langøy.

Utenriksminister Anniken Huitfeld (Ap) sender sine kondolanser.

– Det er enorme behov etter jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria i natt, skriver Utenriksdepartementet på Twitter.

– Norge står klare til å bidra i hjelpearbeidet skriver de videre.

Utenriksdepartementet er i kontakt med norske ambassader i den rammede regionen.

– Vi har så langt ikke informasjon om at norske borgere er rammet, men situasjon er uoversiktlig, sa Mathias Rongved, pressevakt i Utenriksdepartementet, til NTB mandag morgen.

Alanya langs sørkysten av Tyrkia er en populær ferieby blant nordmenn, men ligger så mye som seks timers kjøring fra Adana, en av de hardt rammede byene. Reiseselskapet Ving har Alanya som destinasjon, men pressetjenesten opplyser til Dagsavisen at selskapet ikke har noen gjester der nå.

